南投市環保志義工表揚 共創幸福宜居城市

【記者林玉芬/南投報導】南投市公所6日在南島會館舉辦環保志義工表揚餐會，市長張嘉哲主持並表揚18個社區績優團體，縣長許淑華到場同樂，肯定市公所及所有環保志工的努力，讓生活環境越來越好。



許淑華表示，生活環境的清潔靠大家來維護，感謝各社區村里的環保志工們平時的付出，各環保志工隊對自己的服裝儀容及各種掃除用具都非常的重視，縣政府這幾年在這方面也都盡量給予最大的支持和提供。

許淑華特別肯定市公所在歲末年終之際，辦理績優志工隊表揚和餐敘，慰勞大家一整年來的辛勞，對於志工參與具有正面鼓勵的意義，南投市公所在每年縣政府環保局辦理的環境考核中都是榮獲第1、2名的佳績。

張嘉哲表示，感謝環保志義工長期在環境保護工作上的無私奉獻，市容環境維護除了靠民眾的環境素養外，最重要的是一群默默守護環境整潔的清掃人員，共同努力達成乾淨城市的目標，南投市目前環保志工有31隊約1,070人，至今年10月底止，南投市投入清掃的環保志義工就超過9,602人次，已超過113年全年度的人次。

此外，張嘉哲也說明優質乾淨的南投市是他上任後的重要目標，為此特別要求清潔隊規劃並編列預算推動志工隊運作，包括採購發放掃具、發給每次清掃膳費、辦理參訪交流活動及表揚活動等，大幅的提升志工的活動量能，歡迎更多民眾加入志工行列，共同攜手打造潔淨美麗幸福城市。