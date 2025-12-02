南投市社福再升級 加碼敬老金、開辦育兒津貼

【記者林玉芬/南投報導】南投市民代表會定期會28日圓滿落幕，通過多項重大社福政策，明年起市民因意外事故身亡，家屬可領取10萬元慰問金；明年重陽敬老金南投市65至89歲從原本1500元提升2000元、90至99歲從2000元調整3000元、滿百歲以上長者，可獲得10,000元及禮品乙份。另外預計自116年起，針對1-5歲中低收入戶兒童每月發放3000元育兒津貼。



市長張嘉哲表示，未來若公共造產收入穩定提升，將逐步擴大補助範圍，讓更多南投市民受惠。自上任後，已連續4年推動社區與據點長輩「供餐加值計畫」，每餐加碼25元，讓長輩們每天吃得營養健康。此外，也持續照顧默默付出的環保志工，只要參與清掃服務，每次即可獲得50元餐券，每年也會設宴犒賞，而表現優良的社區亦可獲得免費參訪機會，鼓勵更多市民投入公共事務。

張嘉哲表示，市政推動的每一步，都需要市民的支持，南投市要向前進，就必須在社福、教育、財政與公共建設上同步努力。他強調，穩定財政、才能永續發展，是市公所的核心任務，未來將持續努力，打造更溫暖宜居幸福的南投市。