南投市福崗路西延工程動土 2017年底通車

南投市福崗路西延工程8日動土，預計2017年底完工。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕南投市福崗路西延(工業路至南崗二路)道路新建工程，8日舉行動土典禮，該新建道路全長1.018公里、寬度30至35.44公尺，預計2017年底完工通車後，將可由國道3號南投交流道直通南崗工業區、旺來產業園區，促進南投工商產業發展且延續福崗路河岸人本交通動線。

縣長許淑華表示，南投交流道的主要聯絡道路為信義街及福崗路，其中福崗路為通往南崗工業區聯絡道，2015年闢建至南崗二路後，為建構南投市完整的外環道路，計畫自南崗二路向西延伸闢建至工業路，做為南崗工業區及嶺興路往返國3間便捷的聯絡道，在中央生活圈道路交通系統建設計畫支持下，核定總經費為4.96億餘元，中央負擔3.74億餘元，縣府自籌1.21億餘元。

縣府工務處指出，福崗路西延工程，係建構南崗工業區、旺來產業園區與國道3號間最後一哩路的交通聯絡系統，並作為南投市東西向連絡主要幹道，有效降低南崗路(台3線)交通壅塞，工程內容包含半山坑排水整治及人行道周邊系統串聯，配合銜接既有福崗路，排水渠道設置於道路中央，並於內側設置人行道及綠帶，兩側各配置單向雙車道、外路肩、設施帶。

工務處強調，此道路工程也針對區排整治、山坡地水土保持設施一併納入整體規劃考量，並採用再生材料、LED路燈，有效降低整體碳排放量，且新植喬木、灌木增加碳匯，以多元且節能減碳方式為主要設計。

南投市福崗路西延道路新建工程，從南崗二路銜接工業路。(記者張協昇攝)

