南投市福崗路西延新建工程動土 完善市區外環道路系統

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣府8日辦理福崗路西沿道路建設計畫動土典禮，由縣長許淑華主持，福崗路全線完工後可串連國道3號南投交流道至工業路(139丙線)，完成南崗工業區、旺來產業園區與國道3號間最後一哩路的交通聯絡系統，讓交通更加通暢。

包括副縣長王瑞德、立法委員羅美玲、內政部國土管理署總工程司游源順、國土署中區分署長陳俊雄、縣議員林憶如、張秀枝、吳棋楠、沈夙崢、南投市長張嘉哲、鄰近各里長與鄉親近百人到場觀禮。

廣告 廣告

許縣長表示，南投交流道的主要聯絡道路為信義街及福崗路，其中福崗路為通往南崗工業區及台3線南崗路之聯絡道，104年闢建至南崗二路後，為建構南投市完整的外環道路，縣府計畫自南崗二路向西延伸闢建至工業路，做為南崗工業區及嶺興路往返國3間便捷的聯絡道路，在中央生活圈道路交通系統建設計畫支持下，核定總經費為4億9,6280萬元，中央負擔3億7,438萬元，縣府自籌1億2,189萬元，工程預計116年12月底完工。

許縣長指出，此新建道路計畫除了方便車輛通行外，也將整治半山坑區域排水系統及人行道周邊串聯納入整體規劃，將排水溝設於道路中央並道路內側設置人行道及綠美化，提供在地鄉親一個良好的運動休閒廊道。

縣府工務處表示，福崗路西沿計畫於112年4月向內政部提報延伸計畫，歷經數次地方說明會與協調，內政部於112年6月核定福崗路西延道路建設計畫，道路全長1.018公里，計畫寬度30~35.44公尺。

工務處指出，福崗路為國道3號南投交流道與彰南路(台３甲線)、南崗路(台３線)間之主要東西向聯絡道路，作為南投市東西向連絡之主要幹線道路，可有效降低南崗路(台3線)之交通壅塞，作為南崗工業區及旺來產業園區與國道3號間之主要運輸要道，可提升工商產業間之行車效率，促進南投工商產業發展並且延續福崗路之河岸人本交通動線，提供範圍更廣、更為完善及安全之人行動線。（照片記者謝雅情翻攝）