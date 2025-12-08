南投市福崗路西延新建工程動土 完善市區外環道路系統
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣府8日辦理福崗路西沿道路建設計畫動土典禮，由縣長許淑華主持，福崗路全線完工後可串連國道3號南投交流道至工業路(139丙線)，完成南崗工業區、旺來產業園區與國道3號間最後一哩路的交通聯絡系統，讓交通更加通暢。
包括副縣長王瑞德、立法委員羅美玲、內政部國土管理署總工程司游源順、國土署中區分署長陳俊雄、縣議員林憶如、張秀枝、吳棋楠、沈夙崢、南投市長張嘉哲、鄰近各里長與鄉親近百人到場觀禮。
許縣長表示，南投交流道的主要聯絡道路為信義街及福崗路，其中福崗路為通往南崗工業區及台3線南崗路之聯絡道，104年闢建至南崗二路後，為建構南投市完整的外環道路，縣府計畫自南崗二路向西延伸闢建至工業路，做為南崗工業區及嶺興路往返國3間便捷的聯絡道路，在中央生活圈道路交通系統建設計畫支持下，核定總經費為4億9,6280萬元，中央負擔3億7,438萬元，縣府自籌1億2,189萬元，工程預計116年12月底完工。
許縣長指出，此新建道路計畫除了方便車輛通行外，也將整治半山坑區域排水系統及人行道周邊串聯納入整體規劃，將排水溝設於道路中央並道路內側設置人行道及綠美化，提供在地鄉親一個良好的運動休閒廊道。
縣府工務處表示，福崗路西沿計畫於112年4月向內政部提報延伸計畫，歷經數次地方說明會與協調，內政部於112年6月核定福崗路西延道路建設計畫，道路全長1.018公里，計畫寬度30~35.44公尺。
工務處指出，福崗路為國道3號南投交流道與彰南路(台３甲線)、南崗路(台３線)間之主要東西向聯絡道路，作為南投市東西向連絡之主要幹線道路，可有效降低南崗路(台3線)之交通壅塞，作為南崗工業區及旺來產業園區與國道3號間之主要運輸要道，可提升工商產業間之行車效率，促進南投工商產業發展並且延續福崗路之河岸人本交通動線，提供範圍更廣、更為完善及安全之人行動線。（照片記者謝雅情翻攝）
其他人也在看
卓榮泰拒執行立院版財劃法 深綠學者憂「法治被人治取代」
立法院5日以59比50票數否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰當天強硬表態，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。據黨政人士透露，府院高層已決定不採「不公布、不副署」方式，賴清德總統將在規定時間內公布法案，但行政院堅持不會執行，並將聲請釋憲。此舉在綠營內部引發討論，成大電機系教授李忠憲警告，公布法律卻不執行是比惡法更快摧毀國家的道路。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 90
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 1 天前 ・ 6
大罷免後政治僵局誰的錯？牛煦庭怒轟執政黨：一堆廉價謠言
國民黨立委牛煦庭在臉書發文批評民進黨執政，質問「為什麼所有事都是民進黨說了算？」他表示，大罷免過後，在野黨要求執政黨正視朝小野大的現實，接納在野黨主張進行協商，但執政黨在《財劃法》、總預算案等議題上皆拒絕讓步，導致政治僵局無法解開。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 20
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 1072
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 223
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 6
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 131
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 170
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 2 小時前 ・ 8
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 183
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 463
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 93
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 20
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 111
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4