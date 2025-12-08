南投市福崗路近5億西延道路新建工程 動土典禮

游總工程司與許縣長及各界嘉賓祝福福崗路西延計畫順利。（記者扶小萍攝）





南投縣政府為完善南崗工業區、旺來園區與國道3之間東西向交通聯絡網，爭取中央補助辦理福崗路西延道路建設計畫，8日上午舉行動土典禮，縣長許淑華與國土管理署總工程司游源順等上香祈祝工程順利並行動土。

南投市福崗路西延計畫都市計畫變更程序於109年9月完成，南投縣府於112年4月向內政部提報延伸計畫，並歷經數次地方說明會與協調，內政部於112年6月核定福崗路西延道路建設計畫，全長1.018公里，寬30~35.44公尺，其中包含都市計畫路段788.9公尺及非都市計畫路段230公尺，總經費496,280,000元。

張處長簡報說明此工程計畫有效紓解交通。（記者扶小萍攝）

許淑華縣長感謝林前縣長在她立委任內共同積極爭取拓寬福崗路，方便工業區、南崗路車輛行駛，接續爭取福崗路的延伸，由南崗二路至工業路拓寬，此次透過5億總經費來改善，也一併改善半山排水、人行道，縣政工作需不斷接力，張嘉哲市長也極力改善人行道，此次道路完工後，可讓南崗工業區與旺來園區出入更方便車流更順暢安全，工程需2年時間，希望讓南投工商更形發達。

現場設有VR體驗，許縣長張市長都嘗試。（記者扶小萍攝）

縣府工務處長張弘岳簡報表示，工程改善內容包含半山坑排水整治及人行道周邊系統串聯，配合銜接既有福崗路，排水渠道設置於路權範圍中央，並於道路內側設置人行道及綠帶，兩側各配置單向雙車道、外路肩、設施帶，本計畫開發除有效紓解交通需求外針對區排整治，山坡地水土保持設施一併納入工程整體規劃，採用再生材料、LED路燈，有效降低整體碳排放量，新植喬木灌木增加碳匯，以多元且節能減碳方式為主要設計。

祥獅獻瑞祝工程順利圓滿。（ 記者扶小萍攝）

福崗路為國道3號南投交流道與彰南路(台３甲線)、南崗路(台３線)間主要東西向聯絡道路，第一階段已由內政部國土管理署中區都市基礎工程分署辦理完成，本計畫道路係續接前期計畫，可串連國道3號南投交流道至工業路(139丙線)，建構南崗工業區、旺來產業園區與國道3號間最後一哩路的交通聯絡系統，並作為南投市東西向連絡主要幹道，有效降低南崗路(台3線)交通壅塞，作為南崗工業區及旺來產業園區與國道3號間主要運輸要道，可提升工商產業間的行車效率，促進南投工商產業發展且延續福崗路河岸人本交通動線，提供範圍更廣、更為完善及安全的人行動線。

內政部國土管理署總工程司游源順、國土管理署中部基礎工程分署長陳俊雄、立委、多名縣議員、市長張嘉哲、里長等都出席，對此改善交通網絡系統表達肯定與支持。



