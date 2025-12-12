南投市親子滑輪場 明年初開工

南投市民代表會近期開臨時會，通過南投市公所總金額約1億5000萬元的追加預算案，進行親子公園、人行道改善等工程，其中國道3號高架橋下親子滑輪場總經費約3000萬元，獲運動部補助1500萬元，市長張嘉哲表示，感謝市代會支持，親子滑輪場是他重要施政之一，歷經收集市民意見、書圖審查，預計明年初動工。

張嘉哲指出，南投市公所預算有限，回顧過去1年在市公所團隊努力下，向中央單位、南投縣政府提出多項建設計畫，成功爭取約1億5000萬元補助款，包含南投國中及平和國小周邊環境改善3654萬元、國道高架橋下親子滑輪場獲補助1500萬元、祖祠路周邊人行環境暨路口提升計畫約1756萬元等共36項建設，今年總決算達7億1000萬元。

南投市公所表示，親子滑輪場總經費約3000萬元，獲運動部補助1500萬元，第一期工程預計明年初開工、年底完工啟用，設計融入「共融遊具」與「滑輪道」等特色設施；第二期「極限滑輪運動場」也進行書圖審查會議，邀滑板運動文化協會會長、南投縣議員簡千翔及地方滑板好手參與，讓設計更貼近實際需求，成為兼具遊戲和極限運動的公園。

張嘉哲說，回顧過去一年，市公所在社會福利、環境改善、教育安全、道路建設等方面都持續交出成績，希望藉由完善的公共設施，讓孩子們上學的道路更安全、長輩散步空間更完善、民眾通勤路線更順暢，孩子能在公園盡情放電、開心玩耍，未來會持續爭取更多資源，為南投打造更安全、便利的宜居城市。