南投市親子輪動場3月動工 國3交流道下變身律動樂園

【記者林玉芬/南投報導】南投市迎來一場城市律動饗宴，國道三號高架橋下31日由南投縣政府與市公所聯手舉辦「親子輪動場」動工前暖身活動，結合胖卡市集、滑板國手示範賽與嘻哈電音狂歡，宣告親子運動公園即將動工，這不僅是一座公共建設的開端，更預告南投市未來將變身為全台最具活力最酷的親子運動場域。



縣長許淑華表示，去年會勘國道三號橋下空間後，縣府即積極向中央爭取經費，獲得運動部1500萬元補助，市公所自籌4500萬元，總經費6000萬元，預計年底完工，這不只是孩子玩滑步車的場域，更將是年輕朋友追夢的滑板天堂。

許淑華說，南投市近年在公共建設與親子環境營造上成果顯著，親子輪動場結合運動推廣與城市空間活化，縣府除政策支持外，也特別補助40萬元經費辦理此次宣傳暖身活動，期盼透過縣市合作，讓南投市持續朝友善宜居城市邁進。

市長張嘉哲表示，透過動工前的宣傳暖身活動，讓民眾對親子輪動場的規劃理念與未來發展有初步了解，同時推廣正確的運動與安全觀念，凝聚地方對公共建設的認同，讓工程推動更加順利。

縣議員簡千翔同時也是南投縣滑板協會理事長，他表示，滑板、滑步車等輪動運動近年深受青少年與親子族群喜愛，親子輪動場的設置有助於推廣安全、正確的運動環境，他將持續支持相關建設與活動，讓南投成為更適合年輕世代發展運動的城市。

縣議員林儒暘及張婉慈也大力肯定這項建設，林儒暘感謝許縣長與張市長的努力，讓南投市首座大型親子公園即將問世。許多爸媽帶孩子全台參加滑步車比賽，卻缺少合適場地。這裡不僅規劃滑步車與直排輪，還能舉辦全國比賽，吸引家庭來南投體驗地方風情，帶動假日市集與經濟。

活動從下午2時熱鬧開跑，胖卡市集領軍，帶來文創、手作與街頭美食；3時至5時，專業滑板選手示範高難度技巧，並開放滑步車體驗，讓大人小孩都能親身感受輪動運動的快感。入夜後高潮來襲，知名嘻哈歌手PC Chen、JY、99接力開唱，搭配頂尖DJ wonkytoast、ALLOWILL、JOVA的電音混音，將預定地變成露天派對，音樂與滑板碰撞出火花，預告南投市將成為全台最酷的親子運動聖地。

親子輪動場利用國道三號高架橋下閒置空間，擁有天然遮蔭與防雨優勢，轉化為永續公共場域。縣府強調，這不只是建設開端，更是邀請民眾共同維護的藍圖，從名間親子生態園區、草屯酷比親子運動公園，到現在的輪動場，南投正逐步實現「創新永續」的願景。