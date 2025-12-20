南投市農會青山茶冬茶比賽 莊佩君獲雙料特等獎

【記者林玉芬/南投報導】南投市農會20日舉辦南投青山茶冬茶比賽頒獎典禮及農產品展售活動，南投市農會理事長藍獻謀主持，青農莊佩君榮獲烏龍組及新品種組特等獎雙料殊榮，縣府農業處長蘇瑞祥頒發縣長賀匾。南投市長張嘉哲、縣議員蔡宗智、張婉慈、農業部茶改場分場長黃正宗及多位市民代表、里長到場共襄盛舉，並向得獎者道賀。



蘇瑞祥表示，南投縣有8大茶區，八卦山脈的青山茶在縣府及農會輔導下，茶農透過茶園管理及技術、研發的精進改良，賦予青山茶更佳的風味及特色，受到愛茶人士的青睞。競賽在農業部農糧署茶及飲料作物改良場的輔導下，參賽的茶農全部納入農產品可追蹤系統QR-code，並配合政府政策進行茶葉農藥抽檢及導入產地抽檢，以茶及飲料作物改良場所建立判別國產和非國產(境外)茶葉的鑑別技術，以多重元素分析為主，並輔以感官品評鑑識及茶葉DNA分子鑑定等資料庫所建立之烏龍茶產地鑑別技術進行綜合研判。透過競賽活動提高茶農製茶技術及茶葉附加價值並維護茶農及消費者權益，輔導生產高品質茶葉，建立分級包裝與良好制度，提高本縣茶葉知名度，增進茶農收益，並落實優良烏龍茶安全高品質的理念。

評審農業部茶及飲料作物改良場簡靖華指出，受氣候變遷影響，今年夏季因颱風及西南氣流為中部茶區帶來強降雨，南投青山茶區因颱風帶來之降雨使得土壤水分含量過高，影響茶樹對於土壤養分之吸收；冬茶生長期間降雨量偏低，導致茶芽生長速度較慢且不均，採收期稍有延遲且部分減產；冬茶產製期間多為晴朗天氣，利於製茶過程中茶菁萎凋及發酵，對於冬茶香氣及滋味之表現有正面加分效果。

南投市農會表示，南投青山茶冬茶比賽分「新品種組」及「烏龍組」兩組，新品種組48件、烏龍組71件，特等獎均由青農莊佩君奪得。