南投市鄉村規畫啟動 6成土地納入檢視改造

南投市公所獲國土署補助推動「鄉村地區整體規畫」，市內逾6成土地納入規畫範圍，團隊將逐一巡迴聚落開會，廣邀里長、市民代表、社區協會等參與，記錄土地現況與使用需求，將來作為中央調整土地用途、基礎建設與公共服務配置參考，市長張嘉哲強調，整體規畫關係到南投市發展關鍵，邀市民踴躍參與。

南投市公所依《國土計畫法》向國土署爭取到500萬元補助，啟動「鄉村地區整體規畫」，境內超過6成的非都市土地納入規畫範圍，涵蓋9個聚落、20處里集居地，預計費時4年進行基礎調查、深度訪談、課題盤點等；另外100萬元補助2處聚落執行區域計畫，在保留聚落特色下，支持在地產業永續發展。

廣告 廣告

張嘉哲表示，「南投市鄉村地區整體規畫」案，將重新檢視農村的未來發展，確保土地能被合適的使用，為了讓規畫案貼近民意，市公所規畫團隊將深入每個里、每個聚落，廣邀里長、市民代表、社區協會及地方團體等共同參與，逐筆記錄土地現況與使用需求。

張嘉哲強調，這次規畫案將改變南投市未來生活樣貌，在保留農村風貌時，也為地方產業、觀光與農業注入新動能，同時，針對交通動線、公共設施不足及聚落安全等問題提出具體解方，讓城市從生活到產業，全方位提升。

張嘉哲說，希望每一片土地透過充分討論，讓團隊把大家的心聲轉化為具體的規畫內容，帶進縣府及中央，為了確保每個角落都被重視，邀請所有市民一起參與，把需求說清楚、把問題找出來，一起讓南投市變得更好。