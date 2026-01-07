南投彩券行開出今彩539頭獎800萬沒人領 台彩：期限到1/12
台灣彩券公司今天表示，南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」114年10月11日開出今彩539頭獎新台幣800萬元，兌獎期限將於115年1月12日截止，目前尚未完成兌領。台彩呼籲民眾檢查手邊彩券是否中獎，中獎人應盡速撥打高額兌獎專線預約兌獎，若逾期未完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘。
台灣彩券公司今天發布新聞稿說明，「今彩539」一周開獎6天，在01至39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時，5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2400萬元。
台灣彩券公司說明，114年有兩筆逾期高額未兌領獎項，兩筆都是「今彩539」頭獎，台彩呼籲民眾，盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與頭獎擦身而過。
台灣彩券公司提醒，中獎人若未於115年1月12日完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘，此外，逾500萬元的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人隱私，且於兌獎前須經彩券驗證程序，才能兌獎。
