南投彩券行「8百萬頭獎」幸運兒神隱！兌獎期限到了 獎金全充公

直到今天下午5時的領獎期限為止，幸運兒始終未現身，獎金將依規定充公。（示意圖／報系資料照）

台灣彩券公司日前發出「緊急尋人令」，2025年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限至2026年1月12日止，仍未完成兌領，呼籲中獎人儘速撥打高額兌獎專線預約。不過，直到今天下午5時的領獎期限為止，幸運兒始終未現身，獎金將依規定充公。

台灣彩券公司表示，該注幸運中獎彩券於去年10月11日在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出，獎金高達800萬元。依公益彩券兌獎規定，中獎人須在開獎日起3個月內完成兌領，最後期限只到今天。然而截至兌獎期限為止，得主始終未現身，800萬元獎金將依規定充公。

台彩透露，去年曾有2筆「今彩539」頭獎逾期未領，其中1筆同樣落在南投縣，提醒民眾務必檢查手中彩券。據了解，「今彩539」每週開獎6天，在01～39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2,400萬元。

台彩也提醒，農曆春節將近，各項彩券加碼活動陸續推出，民眾若曾購買彩券，務必及早核對是否中獎並在期限內兌領，以免與高額獎金擦身而過。

