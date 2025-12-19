南投愛無限聖誕星願天使送暖活動 為偏鄉學童送上關懷與祝福

南投愛無限聖誕星願天使送暖活動，許淑華縣長率領貴賓們以天使造型進場。(圖：南投縣府提供)

由TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會及台灣藝起發光促進協會等多個民間團體共同辦理的2025南投「愛無限～聖誕星願」天使送暖活動，十二月十八日下午在仁愛國中舉行，縣長許淑華以大天使造型出場祝福，並贈送「星願禮物（金）」給16校師生代表，轉送來自社會各界的愛心與溫暖。

活動由天使報佳音團隊揭開序幕，許縣長率領貴賓們以天使造型進場，開心地與學童互動致意，並與知名歌手林道遠等報佳音團隊帶領現場貴賓及學生一同唱跳《你是唯一》，營造歡樂溫暖的節慶氣氛。

包括縣議員林庭秝、鄉長江子信、基督教文化交流協會創會理事長魏悌香牧師、TVBS電視台董事長特助林宏修長老、多位鄉民代表、各村村長，以及來自仁愛鄉內16所學校校長、學生近一百五十人到場參加。

許縣長致詞時感謝這麼多協力單位的協助和奉獻，第一次將「愛無限～聖誕星願天使送暖」活動到仁愛鄉舉辦，期望透過溫馨的聖誕活動，為偏鄉學童送上關懷與祝福，仁愛鄉是上帝祝福之地，透過信仰讓孩子能感受到愛，在人生道路上能保持正向樂觀，勇往直前。

藝起發光牧師宋逸民表示，此次特別選在聖誕節前夕，到原住民偏鄉地區辦理天使送暖活動，送上聖誕禮物，就是要分享上帝的祝福與愛，透過音樂與互動傳遞愛、希望與感恩的訊息，讓孩子們在關懷中成長。

藝人林道遠亦於現場獻唱歌曲，並以自身成長過程，傳遞「愛、希望、感恩」的溫馨生命故事，許縣長也透過有獎徵答方式拉近與學生距離，最後，則由全體合唱《平安夜》，並由牧師祝福祈禱，感受聖誕節的溫馨平安。