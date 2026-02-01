南投慈濟冬令發放 245戶弱勢家庭圍爐迎新春

【記者林玉芬/南投報導】農曆春節將至，慈濟基金會31日在南投、草屯、埔里、竹山等地聯絡處同步舉辦冬令發放暨歲末圍爐活動，共245戶弱勢家庭與獨居長者參與，慈濟志工獻上溫暖與祝福，用愛陪伴及關懷弱勢家庭歡喜迎新年。



慈濟南投聯絡處邀請67戶關懷戶與弱勢家庭圍爐，慈濟志工親手烹調蔬食火鍋與年菜，歡聚迎新年；志工並化身「財神爺」穿梭餐桌送紅包袋，傳遞新春的祝福。圍爐活動現場規劃健康諮詢、義剪服務、全家福照相區、春聯區、惜福寶藏區及童玩區，照顧戶也翻轉手心，帶竹筒回娘家回饋社會。

草屯聯絡處圍爐現場，安排醫護人員做健康諮詢，專業美髮師提供義剪服務，書畫志工現場揮毫送春聯。

慈濟關懷戶的戴先生表示，曾經經商失利過著坎坷的生活，在徬徨無措時巧遇慈濟的協助，加上自己的堅持成立修車工作室，做事踏實有口皆碑，生活也逐漸改善與安穩，同時也加入慈濟會員布施種善，從手心向上成為手心向下的人，是一種法喜讓愛與善再循環。

慈濟冬令發放活動，副縣長王瑞德、縣府社會及勞動局林志忠局長，名間鄉陳翰立鄉長等貴賓出席南投聯絡處；鎮公所蕭豊琪秘書代表簡賜勝鎮長親臨草屯聯絡處，為弱勢族群送關懷與祝福，並感謝慈濟長期對地方社會福利的貢獻。

慈濟基金會表示，為讓弱勢家庭也能感受過節氣氛，每年準備豐盛佳餚，提前與弱勢家庭圍爐迎新春，今年全台辦理56場，除了部分偏遠山區獨老及部分離島由志工逐戶發放冬令祝福，其餘場次均搭配圍爐活動。冬令發放與全聯合作發放冬令物資卡，照顧戶可以就近採購過年所需之物資，近27,000個家庭受惠。