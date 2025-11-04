南投慈濟新芽獎學金 379生受惠

南投慈濟新芽獎學金頒獎，縣府教育處長王淑玲蒞臨頒獎鼓勵。（記者蔡榮宗攝）

▲南投慈濟新芽獎學金頒獎，縣府教育處長王淑玲蒞臨頒獎鼓勵。（記者蔡榮宗攝）

慈濟基金會日昨假慈濟南投聯絡處辦理第十八屆慈濟中部地區新芽獎學金頒發活動，由縣府教育處長王淑玲代表許淑華縣長親自蒞臨頒獎鼓勵。南投縣三百七十九名學生獲得獎學金，主要目的為鼓勵在逆境中積極向學的孩子們，建立自信和成就感，勇敢追夢，翻轉人生。

慈濟基金會表示，新芽獎學金頒發活動自2007年開辦，此獎助學金包含五種獎項：學習領域獎、進步獎、孝悌獎、全勤獎、特殊表現獎，頒發對象包含大專(含研究所)九十六名、高中職九十六名、國中七十名、國小八十四名，共三百四十六名學生獲獎。基金會表示「新芽獎學金」的設置，是以愛為基礎，以品德為優先，不同的項目，是為了讓孩子們積極創造自己的能力與專長，期待每位新芽學子都能勇敢逐夢，將來能把善與愛的種子傳遞下去，回饋社會，造福人群。

教育處王淑玲處長表示，今天很高興能夠親自參與新芽獎學金頒獎活動，鼓勵所有受獎的同學勇於面對困境，勤奮向學。教育是本縣重要施政，教育也是國家未來的希望也是翻轉人生的機會，縣府一直持續支持教育各項預算，提高學校設備環境及教學品質，讓南投的教育力不斷提升。特別要感謝慈濟基金會多年來對教育的關懷及奉獻，並且持續資助獎學金，讓每個孩子都能減少求學之路的障礙，獲得更多資源協助。

就讀大專院校的李姓三胞胎兄妹同時受獎，大哥李同學說：自幼媽媽離去爸爸又因病往生，三兄妹靠著堅強的毅力，為了分擔八十多歲的阿公經濟負擔，目前三兄妹就讀大學仍是利用時間打工賺生活費，三個一起度過十八次的生日。

教育處特別感謝慈濟基金會對本縣學子的協助和陪伴，希冀此次活動能達拋磚引玉的目的，喚起社會各界的愛心。