南投懸日登場「台版曼哈頓」絕美時刻曝光 封街資訊×市集攻略一次看

一年一度的「立冬懸日」美景登場，南投市公所依中央氣象署預測，懸日最佳觀賞時段落在週六（8日）下午4時44分至5時04分。市公所當日下午3時至5時10分，封閉民族路及公園街部分路段，並舉辦迷你市集，邀請民眾一同共襄盛舉。

南投懸日最佳觀賞時間

南投市公所表示，每年立冬前後，夕陽會從街道盡頭正對昇起，形成獨特「懸日」畫面，是當地熱門賞景活動。今年預測懸日最明顯時間落在本週四（6日）至週六下午，其中週六下午4時44分至5時04分視覺效果最佳。

懸日封街時間與路段

➤封街時間：當日下午3點至5點10分，封街近2小時。

➤封街路段：

民族路（從大同街至南陽路）

公園街（從民權街至龍井街）



封街期間該區域停止車輛通行，為賞懸日活動提供安全舒適環境。

每到立冬前後，南投市會出現夕陽高掛長街的懸日美景。（圖／翻攝南投市長張嘉哲臉書）

現場加碼50元消費券

當天市集不僅有攤商，還邀請多家餐車進駐，並搭配現場音樂表演，營造悠閒浪漫的氛圍。此外，還有限量50元消費券，由公所現場免費發送，發完為止，讓賞日民眾能邊看夕陽邊逛市集。

官方貼心提醒勿直視太陽

南投市長張嘉哲提醒，懸日時太陽光幾乎正對眼睛，即使亮度減弱仍可能傷害視網膜，民眾觀賞時務必避免直視太陽，建議使用墨鏡或拍照濾鏡輔助欣賞。