南投成立商圈產業觀光文化聯會

許淑華（後排中）出席南投縣商圈產業觀光文化聯合會成立大會，期勉商圈協會攜手創造商機。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

由南投縣各商圈協會組成的「南投縣商圈產業觀光文化聯合會」五日成立，縣長許淑華出席頒發首任總會長張淑貞當選證書；期許帶動縣府與各商圈協會進一步合作，未來也能結合其他縣市商圈擴大串連，聯合行銷，創造更大的商機與榮景。

張淑貞指出，以往縣內商圈「各自精彩、各自發揮」；成立聯合會將大家凝聚起來，力量更大，將結合政府力量讓全縣商圈文化、觀光、產業蓬勃發展。目前聯合會共有十個商圈加入，竹山、國姓等鄉鎮商圈也全力邀約中。

許淑華指出，南投是觀光大縣，仰賴所有觀光業者跟縣府合作，持續蓬勃發展。聯合會的成立不僅代表南投觀光的進步，也是商圈與政府協力合作的成功案例。