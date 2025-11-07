「南投拍片好所在」三度參展TCCF創意大會

【記者林玉芬/南投報導】2025TCCF文化內容創意大會由文化內容策進會舉辦，是亞洲最受矚目的內容產業盛會，自大會2023首度開放縣市協拍單位參加，南投縣府即以「南投拍片好所在」為主題參展，2025三度參展，展現更強大的企圖心，在大會活動亮點「沙龍舞台」，以「我們做到了We made it happen」Slogan為主軸簡報，在舞台上闡述南投協拍效能，以質量兼具的豐富實績，除了擄獲眾多業者青睞，更吸引文化部長李遠到展位瞭解縣府協拍流程。



縣府新聞及行政處長蔡明志表示，2023即以「南投拍片好所在」為主題首度參展，2024更加大宣傳力道，2年多來成功吸引包括美國、新加坡、印尼及國內外影視音業者70餘個劇組洽詢，表達至南投取景拍片的合作意願，其中更達28個劇組完成拍攝上映，今年10月3日上映，主要場景在南投日月潭的電影《突破：3000米的泳氣》就是其中一例；另外受到影視業者高度關注，即將在年底上映的台韓愛情電影「那張照片裡的我們」，由李沐和擁有國內眾多影迷的韓國知名演員振永主演，即在縣府全力協調相關單位在竹山鎮封街下完成拍攝。



蔡明志處長表示，藉由參展平臺媒合及有效提升協拍能，南投協拍已獲影視音業界好評及口碑，連續2年全年受理案件數20件以上、截至114年10月底，受理協拍案件數已近20件，其中不乏來自國內外知名導演、演員等具相當規模的影視業者來取景拍片，可說質量兼具。



蔡明志指出，縣府參展2025TCCF創意內容大會，三度以「南投拍片好所在」為主題參展，將在7日大會重頭戲「沙龍舞台」，以「我們做到了We made it happen」Slogan為主軸簡報，展現南投協拍質量兼具的豐富實績，做內容產業的堅強後盾，也是國內外影視音業者的拍片首選場景。