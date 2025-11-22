「南投挺新的！」新住民家庭日熱熱鬧鬧
【記者 謝雅情／南投 報導】114年「南投挺新的！」移民節多元文化活動暨新住民家庭日，22日上午在中興新村親情公園盛大舉行，吸引許多新住民家庭與民眾參與，異國舞蹈、歡笑聲交織，展現南投多元城市溫度。
新住民家庭日開場活動，由「美樂迪舞蹈團」帶來氣勢恢宏的印尼戰馬舞，舞台以巨型地球意象為背景，象徵全球文化在南投美麗交融。
縣政府代理秘書長簡青松代表縣府表揚10位新住民楷模，肯定他們在職場、家庭與社區等領域的貢獻。立法委員游顥、麥玉珍到場共襄盛舉，並說明21日立法院三讀通過，中央將成立「新住民事務發展署」，未來將整合部會資源，全面加強新住民教育、就業權益照顧。兩位立委強調，這是新住民工作重大進展，對新住民與新二代來說，絕對是好消息。
新住民家庭日，匯聚不同文化，熱熱鬧鬧，宛如小小聯合國。現場安排越南斗笠舞等表演，還有體驗活動，讓人感受不同生活風情，親子野餐與新住民趣味競賽更是活動亮點，不僅增進家庭成員間的合作默契，也促進與一般民眾的情感交流。
簡青松代理秘書長致詞時表示，南投縣是一個多元城市，新住民是南投的一份子，也是推動南投進步的重要力量。縣府重視新住民的需求，會持續照顧新住民，大家在這塊土地共同生活，也彼此學習。（照片記者謝雅情翻攝）
