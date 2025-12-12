南投推動AED普及 打造「安心急救城市」

【記者林玉芬/南投報導】當心跳與呼吸停止時，若能在4分鐘內急救，存活率可達90%；反之，若未能及時進行CPR，每延遲1分鐘，病人的存活率則會下降7至10%。所以及早進行CPR及使用AED，是提高存活率、恢復正常生活的關鍵行動。



縣府衛生局表示，衛生福利部自102年起公告修正《應置有自動體外心臟電擊去顫器(AED)之公共場所》規定，亦同步推動縣內各場所依規定設置AED。需裝置AED之公共場所共有以下10大類，包括交通要衝、長距離交通工具、觀光旅遊地區學校、大型集會場所、大型休閒場所、大型購物場所、旅宿場所、大型公眾浴場或溫泉區、公眾服務單位設施、特殊機構。

自動體外心臟電擊去顫器（AED）的即時使用，再次證明其在急救現場的重要性。近年，縣內消防分隊接獲工地有一名男子身體不適冒冷汗，送醫途中患者意識改變，失去生命徵象，救護人員立即實施心肺復甦術，並使用除顫器，經電擊後患者清醒，成功挽回一條寶貴生命。

衛生局長陳南松表示，目前「公共場所AED急救資訊網」已完善多項功能，包括AED管理員教育訓練、AED使用教學影片、AED相關法規查詢、AED地圖搜尋等，協助民眾在緊急情況時，快速搜尋到最近的AED，以利進行急救。衛生局也積極推動「AED安心場所」認證，每兩年需認證一次。除鼓勵公共場所設置AED外，亦規範該場所70%以上員工通過心肺復甦術及AED使用訓練。民眾亦可透過公共場所AED急救資訊網查詢認證地點，安心旅遊、放心使用。

衛生局表示，未來將持續推動縣內公共場所AED設置、安心場所認證及相關急救教育訓練，讓民眾有臨危不亂意識及緊急救援能力，以提高患者的生存機率，使更多生命在關鍵時刻獲得及時守護。