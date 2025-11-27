南投推遊學觀光 培養潛在客源

新加坡國際學校曼谷分校師生跨海到南投縣立旭光高中遊學，旭光高中以星象教學及天文望遠鏡觀察太陽黑子的實作體驗交流，他們還手作日月潭紅茶、手工抄紙，再結合合歡山暗空公園與南投星空季等友善環境永續旅遊資源，透過遊學知性遊程為南投縣觀光打造嶄新交流模式。

南投縣觀光處近期組團參加新加坡旅展時，把握機會與新加坡相關學校聯繫，積極推介與推廣南投縣多元豐富的教育體驗內容，吸引新加坡國際學校（Singapore International School，簡稱SIS）多次組團來南投，與縣內學校交流，如去年該校排球隊與草屯國中、五育高中排球隊切磋球技，也曾至埔里國中體驗原住民射箭等，這次曼谷分校進行天文教學活動。

新加坡國際學校曼谷分校副校長胡裴洺率團，帶領62名學生走訪南投日月潭騎自行車、嗨玩九族文化村，至茶廠手作日月潭紅茶，前往廣興紙寮體驗手工抄紙等，縣府也安排他們至旭光高中交流。

旭光高中校長毛彬權以精彩社團表演熱情迎賓，帶他們參訪學校的天文台，讓學生以天文望遠鏡觀察太陽黑子進行實作體驗；並將學生分組融入各班級，製作特色小夜燈、利用平板製作短影片等，多元有趣的教學令師生讚賞不已，在歡笑聲中留下美好的回憶。

縣府觀光處、教育處指出，他們盤點縣內的觀光及教學資源，將相關遊程盤整為教案，趁著赴新加坡、日本、韓國參加旅展時，也趁機拜訪當地學校，向校方推介戶外教育及遊學行程，成功吸引國際遊學團來南投觀光並交流，不僅讓南投的孩子拓展國際視野，遊學團學生們也是將來潛力客群。