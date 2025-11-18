南投提升偏鄉口腔醫療照護 仁愛鄉及北中寮揭牌
【記者林玉芬/南投報導】縣府衛生局與南投縣牙醫師公會及臺中市牙醫師公會共同合作，推動「仁愛鄉精英牙醫醫療站」及「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」，17日揭牌啟用，完善南投縣偏鄉醫療再跨一大步。
縣長許淑華主持揭牌儀式，許淑華說，南投縣幅員遼闊，各種醫療資源明顯匱乏，縣府非常重視偏鄉醫療資源的投入，希望每一個鄉鎮都能有牙醫師服務，但南投縣只有88家診所，牙醫師也未超過200位，偏鄉民眾必須長途跋涉，到這些城市就診，就任後就責成衛生局積極佈建偏鄉牙醫醫療站，補強偏鄉牙醫資源。
許淑華表示，考量縣內牙醫師逐漸高齡化，為使縣民享有平等且便利的口腔健康照護服務，縣府與南投縣牙醫師公會積極協調臺中市牙醫師公會支援寶貴的牙醫師人力，並請仁愛鄉衛生所提供精英衛生室空間供牙醫醫療站設置使用。
衛生局積極爭取衛生福利部經費補助，獲得補助經費340萬元，另縣府自籌60萬元，設置2站「仁愛鄉精英牙醫醫療站及「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」。
縣府衛生局長陳南松表示，牙科醫療設置成本高，尤其是設備購置及支援醫事人員招募不易，精英牙醫醫療站的設置，可為當地鄉親縮短來回看診1小時以上的交通時間，對長輩及幼兒看診更友善，便利的口腔醫療服務，讓在地民眾能安居樂活。
「精英村牙醫醫療站」設於原精英衛生室，由臺中市牙醫師公會統籌人力，目前6位牙醫師聯合排班，每週二、三、六上、下午開設6節門診。「北中寮牙醫醫療站」設於中寮鄉龍岩村，由南投縣牙醫師公會統籌人力，4位牙醫師排班，每週五、六、日，開設5節門診。
其他人也在看
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
為何要定期洗牙？定期洗牙的目的在清除牙菌斑。牙菌斑存在牙齒表面或牙齦與牙根相接的牙齦溝縫隙內，它是口腔內食物殘渣及細菌群體滋生的綜合體，奶黃色糊狀物。口內細菌大量繁殖後，產生酸性新陳代謝的物質，其酸性世界日報World Journal ・ 18 小時前
南投縣「精英牙醫醫療站」及「北中寮牙醫醫療站」揭牌啟用完善偏鄉口腔照護
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】宜居樂活南投，偏鄉就醫無礙！南投縣政府衛生局與南投縣牙醫師公會及臺 […]觀傳媒 ・ 14 小時前
南投仁愛、中寮設牙醫站 偏鄉看牙不再翻山越嶺
（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）改善偏鄉牙醫醫療，南投縣府設立仁愛鄉精英牙醫醫療站、中寮鄉北中寮牙醫醫療站，今天舉行揭牌典禮；精英牙醫站預計12月2日開始接受預約診療，北中寮牙醫站規劃12月初運作。中央社 ・ 15 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 17 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 18 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 20 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 21 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 1 天前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
蔡壁如要鄭麗文2026「該讓就讓」 點柯文哲應選「這六都」
政治中心／徐詩詠報導針對民眾黨2026年縣市選戰布局是否會「藍白合」，前民眾黨立委蔡壁如今（17）日正式對國民黨主席鄭麗文公開喊話，不諱言國民黨「該讓就讓」。她點出全台 5 個關鍵戰區，包括新竹市、嘉義市，以及竹北市、彰化市、員林市。至於前民眾黨主席柯文哲，蔡壁如也認為他應該南下參選台南市長，並透露原因。民視 ・ 22 小時前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 22 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前