南投提升偏鄉口腔醫療照護 仁愛鄉及北中寮揭牌

【記者林玉芬/南投報導】縣府衛生局與南投縣牙醫師公會及臺中市牙醫師公會共同合作，推動「仁愛鄉精英牙醫醫療站」及「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」，17日揭牌啟用，完善南投縣偏鄉醫療再跨一大步。



縣長許淑華主持揭牌儀式，許淑華說，南投縣幅員遼闊，各種醫療資源明顯匱乏，縣府非常重視偏鄉醫療資源的投入，希望每一個鄉鎮都能有牙醫師服務，但南投縣只有88家診所，牙醫師也未超過200位，偏鄉民眾必須長途跋涉，到這些城市就診，就任後就責成衛生局積極佈建偏鄉牙醫醫療站，補強偏鄉牙醫資源。

許淑華表示，考量縣內牙醫師逐漸高齡化，為使縣民享有平等且便利的口腔健康照護服務，縣府與南投縣牙醫師公會積極協調臺中市牙醫師公會支援寶貴的牙醫師人力，並請仁愛鄉衛生所提供精英衛生室空間供牙醫醫療站設置使用。

衛生局積極爭取衛生福利部經費補助，獲得補助經費340萬元，另縣府自籌60萬元，設置2站「仁愛鄉精英牙醫醫療站及「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」。

縣府衛生局長陳南松表示，牙科醫療設置成本高，尤其是設備購置及支援醫事人員招募不易，精英牙醫醫療站的設置，可為當地鄉親縮短來回看診1小時以上的交通時間，對長輩及幼兒看診更友善，便利的口腔醫療服務，讓在地民眾能安居樂活。

「精英村牙醫醫療站」設於原精英衛生室，由臺中市牙醫師公會統籌人力，目前6位牙醫師聯合排班，每週二、三、六上、下午開設6節門診。「北中寮牙醫醫療站」設於中寮鄉龍岩村，由南投縣牙醫師公會統籌人力，4位牙醫師排班，每週五、六、日，開設5節門診。