南投搶普發現金商機 憑發票抽大獎

「南投旅遊好康月」發票登錄已截止，累計遊客登錄消費金額破1億元，26日將抽出電動轎車等大獎，南投縣政府為了搶食普發1萬元商機，推出「南投旅遊好康月－普發現金加碼專案」，即日起至12月16日，遊客到南投旅遊、消費，登錄發票可抽五星級飯店住宿券、電動機車、手機等獎品。

縣府觀光處指出，為了鼓勵遊客來南投旅遊消費，用實際行動挺國旅，推出獎勵方案「南投旅遊好康月」，消費發票或收據登錄於16日截止，短短2個月累計遊客登錄消費金額破1億元，26日將抽出市值240萬元的電動轎車、南投遊程體驗券、大禮包等600多組大獎。

廣告 廣告

全民普發現金1萬元開始入帳，不少業者推出優惠活動吸客，南投縣政府為了搶食普發1萬元商機，即日起至12月16日再啟動「南投旅遊好康月─普發現金加碼專案」，邀遊客回訪縣內的日月潭、清境、車埕、溪頭、集集、中興新村等景點，上網登錄發票或收據可抽五星級飯店住宿券、電動機車、手機、平板電腦、遊戲機等獎品。

觀光處提醒，遊客只要在南投合法店家單筆消費滿500元，憑發票或收據上網登錄參加抽獎，若於縣內合法旅宿、露營場等消費，還可加碼1張抽獎資格，即日起至12月17日記得上網登錄抽獎。