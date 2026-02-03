南投擬蓋焚化爐「鄉民下跪」陳情！他嗆許淑華：冷血父母官

政治中心／張予柔報導



南投縣政府規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，引發地方強烈反彈。縣府1月31日召開「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，由於名間鄉為全台產量最大的茶葉產區之一，消息曝光後引起茶農與居民高度憂慮，會議當天有多名反對民眾到場抗議，甚至出現老農下跪陳情的場面。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌公開砲轟南投縣長許淑華，質疑縣府聲稱「多數居民贊成」的說法，直言「這種父母官，真的不要也罷」。









廣告 廣告

南投擬蓋焚化爐「鄉民下跪」陳情！他嗆縣長許淑華「冷血父母官」：活在平行時空

南投縣府規劃在名間鄉興建焚化爐，引發在地居民強烈反彈，拉起白布條上街抗議。（圖／翻攝「名間鄉反焚化爐自救會」Facebook）





焚化爐爭議延燒 張育萌怒批縣府「活在平行時空」

張育萌在臉書發文指出，名間鄉焚化爐選址與程序問題狠多，縣府卻一再對外宣稱依法辦理，讓他氣憤表示「這種冷血父母官，是活在平行時空嗎？怎麼會說得出蓋焚化爐『多數贊成』，你哪隻眼睛看到的？」。對此，許淑華還回應，表示焚化爐「選址跟政黨沒有關係，畢竟蓋焚化爐還是需要經過環評」。

南投擬蓋焚化爐「鄉民下跪」陳情！他嗆縣長許淑華「冷血父母官」：活在平行時空

張育萌質疑焚化爐聯外道路與消防動線不符規定，相關單位未同意卻急推二階環評。（圖／翻攝自張育萌臉書）

消防動線、用地同意未到位 張育萌批焚化爐環評「路都說不清就硬闖」

張育萌質疑，依規定，興建大型焚化爐至少需具備兩條可供消防車通行的聯外道路，且相關土地須取得主管機關與地主同意，但目前不僅主道路寬度不足，次要道路消防車無法通行，水利署第四河川分署也還沒點頭，卻急著推進二階環評程序，「連路在哪裡都交代不清楚，就想硬闖環評，請問許淑華，這就是你口中的環評嗎？」。

南投擬蓋焚化爐「鄉民下跪」陳情！他嗆縣長許淑華「冷血父母官」：活在平行時空

張育萌指出，去年（2025）多名農民已接獲停租公文、且會議現場已有農民當場痛哭下跪，縣府卻仍稱居民多數贊成，引發強烈反彈。（圖／民視新聞）



農地突遭收回改建焚化爐 張育萌怒批縣府「無視民意」

他進一步透露，去年（2025）已有農民接獲公文，被通知停止租用耕作多年的土地，理由是土地將撥給縣府作為焚化爐用地，讓許多在地居民錯愕不已。張育萌形容，這樣的情況發生在21世紀的民主台灣，令人難以想像。更令人憤怒的是，會議現場已有農民當場痛哭下跪，縣府卻睜眼說瞎話稱「居民多數贊成」，讓人無法理解。

南投擬蓋焚化爐「鄉民下跪」陳情！他嗆縣長許淑華「冷血父母官」：活在平行時空

張育萌指出，名間鄉是關鍵茶產區，茶農擔心焚化爐恐重創品牌形象，並質疑處理量過高恐引進外縣市垃圾，地方反彈聲浪升高。（圖／民視新聞）

焚化爐恐衝擊茶鄉命脈 張育萌質疑將淪為外縣市垃圾場

除了程序爭議，焚化爐選址本身也引發高度疑慮。張育萌指出，名間鄉是台灣手搖飲基底茶的重要產區，茶農擔心焚化爐落塵將重創茶葉品牌形象。環境部長彭啟明也曾指出，南投規劃的焚化爐處理量明顯高於當地垃圾量，令人質疑是否將引進外縣市廢棄物焚燒。張育萌痛批，縣府一邊風光辦茶博，一邊摧毀全台茶鄉，「許淑華這種父母官，真的不要也罷」，名間鄉長陳翰立對許喊話，如果縣府選址願意換地方，他寧願年底鄉長不競選連任「因為守護家鄉比選舉重要」，然而許竟回，希望「不要無限上綱」。張育萌傻眼表示，「到底是誰在無限上綱？許淑華縣長，請妳看著老農的眼睛，這叫哪門子的多數贊成？」。











原文出處：南投擬蓋焚化爐「鄉民下跪」陳情！他嗆縣長許淑華「冷血父母官」：活在平行時空

更多民視新聞報導

黃仁勳驚喜現身中山街頭！只為買「這1物」

中共戰狼嗆聲「不統一就該離開台灣」！吳釗燮1句話打臉

金髮妹12hr激戰千人！新挑戰突喊卡…羞認：怕不能走路

