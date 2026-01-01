南投改裝噪音車出沒擾清夢 警拂曉出擊掃蕩逮12人

民視新聞／綜合報導

南投縣多年來淪為飆仔的飆車天堂，卻是當地居民的噪音地獄，南投警方持續掃蕩飆車族，拂曉出擊，趁飆仔睡夢中，一舉逮捕12人，並且查扣涉案改裝車輛10輛，不只要測試噪音分貝，更以刑法公共危險罪移送法辦，展示警方掃蕩飆仔的決心！

咻咻咻，一輛輛名車，夜間成群結隊，在南投各地飆快車，還伴隨改裝零件發出的轟隆隆噪音，這些讓當地居民不堪其擾的改裝噪音車，這下子通通慘了，不法行為全部被警方蒐證，車輛也通通拖走。

五顏六色各式廠牌名車，全都被拖去做噪音檢驗，擾人的噪音車，究竟有沒有違法，在儀器測試下無所遁形，數據會說話。





南投改裝噪音車出沒擾清夢 警利用科技執法掃蕩逮12人

警方查扣違法改裝車（圖／民視新聞）









南投警方針對臺3線、臺16線等路段，集體競速、闖紅燈、占用車道、任意變換車道以及製造高分貝噪音的改裝車，以科技溯源強力追緝，趁飆仔們睡夢中，直搗住處抓人。

南投縣警察局交通隊長張瑞忠：「12月30日清晨拂曉出擊，出動本局精銳60名警力，兵分12路跨區同步查緝，成功拘提12位飆車成員，查扣10部違法改裝車輛，全案依刑法公共危險罪，移送地檢署偵辦。」





南投改裝噪音車出沒擾清夢 警利用科技執法掃蕩逮12人

違法改裝車噪音擾人，在儀器測試下無所遁形。（圖／民視新聞）









不要以為飆快車，製造高分貝聲響，很帥、很拉風，執法單位硬起來查緝，不只車輛被查扣，人也因為觸犯刑法，被移送地檢署，在檢察官面前，看你這些飆仔，能有多威風！





