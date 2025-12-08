南投數位落差NCC允額外挹注偏鄉

立委游顥國會辦公室表示，游委員昨（八）日在交通委員會質詢時指出，南投縣在有線電視普及與數位落差改善方面仍明顯不足，中央依《有線廣播電視法》第45條所編列的30％基金，應更精準投入地方，尤其是偏鄉縣市。他表示，南投縣主要依靠集集大山電視轉播站進行訊號發射，對偏鄉資訊取得具有關鍵作用，但在南投僅有一家有線電視業者的情況下，中央更應負起協助責任，確保預算真正用在需要的地方。

游顥表示，偏鄉的通訊與數位落差本來就更嚴重，南投縣府雖然努力照顧弱勢，但中央的30％經費應該更花在刀口上，今年到底在哪些方面確實改善了南投偏鄉？需要看到具體成果。他要求NCC說明今年度在南投的具體投入與成效。

對此，NCC代理主委陳崇樹回應，今年已補助南投業者兩百多萬元，用於4K機上盒鋪設，並強調未來新制度將針對偏鄉額外挹注經費，依全台偏鄉比例分配資源，南投預期將獲得更多支持，陳崇樹補充，南投有線電視業者近年製作多部地方文化節目，相關清單將提供給委員辦公室備查。

質詢過程中，游顥關注《國家韌性手冊》提及的安全風險，他指出，賴清德總統於手冊第一頁即提到2027年可能面臨衝突風險，政府應確保在緊急狀態下，民眾仍能透過有線電視及其他傳播管道取得必要資訊。他詢問NCC是否已針對戰備與災害情境進行演練及參與跨部會會議。陳崇樹坦言，有線電視技術上韌性較弱，機房若遭破壞便可能中斷，因此政府更重視無線與衛星做為緊急備援。陳崇樹補充，NCC皆有派員出席跨部會會議，並回報相關討論。