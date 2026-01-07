南投文化局招募圖書館學生志工 歡迎國中以上學生踴躍報名

文化局圖書館環境清幽，徵求學生志工。（文化局圖書館提供）





歡迎在學同學投入圖書館志工行列，服務他人也成就自己。南投縣政府文化局圖書館長期致力於閱讀氛圍的營造和閱讀活動辦理，積極推廣書香滿南投的願景，但是卻常遭遇人力不足的困境。因此文化局圖書館非常期待在學學生加入志工行列。

文化局強調在學同學可以利用空閒的時間投入圖書館服務，共同協助圖書館提供優質的服務及辦理各項閱讀推廣活動，希望透過服務的過程增進自我了解和自我肯定，秉持「取之於社會，用之於社會」來回饋社會，為社會盡一份心力。

在學同學可利用空閒時間服務他人。（文化局圖書館提供）

今年度圖書館學生志工召募期間為115年2月1日起至115年6月30日止，歡迎國中以上學生，對圖書館服務有熱忱者，填妥報名表繳交至文化局圖書館 (南投市中興路669號)2樓服務台。服務時間為星期二至星期六：上午8：30－12：00，下午1：30－5：30。星期日：上午8：30－12：00 下午1：30－5：00。

召募簡章可至文化局網站( www.nthcc.gov.tw )下載或以電話洽詢圖書館廖小姐(電話2221619轉201)。



