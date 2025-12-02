南投斥資約1800萬元 力拼改善信義鄉道路品質
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為改善偏鄉道路，縣長許淑華2日與縣議員謝明謀、全文才、陳淑惠、石慶龍、信義鄉民代表會主席李國源、縣府原民處代處長林婷玉等人，會勘信義鄉神木村、同富村、羅娜村、自強村、潭南村共11處道路及路燈，同意花費約1,830萬元重鋪道路及新增路燈，讓信義鄉民及遊客有更安全的道路通行，許多鄉親都到場，感謝許縣長的用心。
縣長許淑華表示，時間接近年底，草坪頭櫻花季也即將舉行，為讓信義鄉民過好年，縣府編列1,800多萬預算，加緊速度施作道路改善工程，路燈不足的部分也將儘快補足；縣府每年都有撥預算修繕農水路，未來逐年也將陸續施作，讓鄉民及遊客行車更加安全，農產品運輸也更順利。
神木村第8鄰、第3鄰、第7鄰產業道路，現況未施作水泥路面，下雨時路面泥濘導致車輛無法通行，將花費約380萬元施作水泥混凝土路面；另第8鄰產業道路沿路多處路基掏空，也將花費90萬元施作120公尺長的擋土牆。 和社段147地號路面年久失修，且缺少迴車道，將花費50萬元，施作長80公尺、寬2公尺的水泥混凝土路面，並新設高2.5公尺、長10公尺的擋土牆。
同富村草坪頭上方農路多處斷裂損壞或掏空，預計花費260萬元施作135公尺長的上下邊坡擋土牆，同時新設寬2-2.5公尺、長130公尺的水泥混凝土道路，提高行車安全性。12鄰產業道路每逢下雨導致農田淹水，將花費約200萬元施作280公尺長的上下邊坡擋土牆，改善道路安全及排水功能性。
羅娜農地重劃區信義段406地號既有砌石排水溝損壞崩塌，雨季時常造成農地及道路淹水，將花費約220萬元，施作126公尺長排水溝及部分加蓋。自強村烏松崙聯外道路0K-1.2K處，因年久失修，路面破損，預計花費約133萬元修復破損路面及新鋪設水泥路面。潭南村投97線現況路面老舊破洞，標線磨損不清，將花費300萬元鋪設瀝青混凝土路面改善。
另外，投91線沿線因路燈不足，夜間較暗，將花費200萬元配線及新設22組路燈，以提升行車安全。（圖／記者石振賢翻攝）
