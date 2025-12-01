南投新增副縣長人選是誰？ 縣長許淑華這麼說

〔記者張協昇／南投報導〕立法院11月21日三讀通過「地方制度法」修正案，南投縣明年起將比照六都標準，增設1位副縣長及1位副秘書長，由「三長制」變為「五長制」，針對新增的1位副縣長將由誰擔任？縣長許淑華今(1日)表示，目前新增的副縣長與副秘書長的人選仍在思考中，會尋找適當的人選擔任，成為縣府生力軍。

許淑華說，南投縣幅員遼闊、偏鄉部落多，現行只有縣長、秘書長、主任秘書等「三長」，無論開會、協調或下鄉跑行程，常常分身乏術，都明顯感到人力不足。感謝立法院通過「地方制度法」修正案，讓南投縣可增設1位副縣長及1位副秘書長分憂解勞。

許淑華表示，這次修法讓南投縣在人事上有更大調整空間，對縣政推動非常有幫助，至於新增的副縣長與副秘書長人選何時會走馬上任，目前仍在思考中，會找出對縣政工作推動最有助力的生力軍擔任。

南投縣明年將新增1名副縣長，現任副縣長王瑞德曾擔任水利署長。(記者張協昇攝)

