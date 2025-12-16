南投新增副縣長與副祕書長 副祕書人選明年1/16發布

南投縣政府組織條例16日在議會一讀通過，明年起新增副縣長與副祕書長各一人。 (記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府因應「地方制度法」修法，配合修正「南投縣政府組織條例」，明年起新增副縣長與副祕書長各一人，今(16日)在議會臨時會一讀通過。縣長許淑華會後表示，副縣長人選還在尋覓中，至於副祕書人選會從現有的同仁內升，連同申請退休的祕長書遺缺人事，於明年1月16日發布。

許淑華指出，感謝立法院通過地制法修法，讓南投縣增加一位副縣長與一位副秘書長，副秘書長部分，原則上會考慮從現有的同仁內生，由於祕書長洪瑞智已申請退休，屆時副秘書長與祕書長人事將於明年1月16日發布。

廣告 廣告

許淑華強調，至於副縣長部份，除了要匯集縣府所有的業務內容，也要跑很多的行程，工作相當繁重，目前王瑞德副縣長對整個業務上的熟悉度已相當的高，但仍需要有另一位副縣長來幫忙分攤推動縣政工作，縣府會慢慢來找尋最適合的人才。

議長何勝豐也表示，希望縣府在副縣長、副議長等核心幕僚任命後，加強跨局、處協調，落實分工合作、提升行政效率，加速推動南投縣重大建設及福利政策。

據了解，南投縣文化局長林榮森歸建中興大學教書後，目前遺缺尚未派補，縣府主計處長陳美秀也將屆齡退休，兩位局處長接任人選，是否會在明年1月16日一起發布，也引發外界關注。

南投縣長許淑華會16日表示，新增副祕書長人事將於明年1月16日發布。(記者張協昇攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

逆轉！高虹安涉詐領助理費 高院改判貪污無罪、僅登載不實判6月

京華城案辯論 檢察官：柯文哲「Excel Pay」真能變出幾千萬元來

賴清德：在野黨濫權立法 將台灣推向「獨裁懸崖」

中國制裁岩崎茂 矢板明夫坦言「代價沉重」：台灣如何應對很重要！

