南投新闢客運路線串聯高鐵彰化、台鐵田中 試營運票價10元

為提升南投地區公共運輸便利性並補足南下客運轉乘不足的問題，南投縣政府今(20)日在南投復興停車場（南投轉運站預定地）舉行新闢公路客運路線「6673草屯－南投－高鐵彰化站－臺鐵田中站（經台76線八卦山隧道）」暨電動巴士通車典禮。該路線正式啟用後，將串聯南投、彰化兩縣重要交通節點，強化跨縣市轉乘接駁功能，提升整體旅運效率。

縣長許淑華指出，6673路線自草屯發車，行經南投市，銜接高鐵彰化站與臺鐵田中站，可支援民眾通勤、就醫與旅遊需求，減少自用車使用，改善長期以來南投地區南下大眾運輸選擇有限的情況，新線每日規劃9趟往返、共18班次，初期以9人座車輛營運，後續將視實際運量調整車型。

廣告 廣告

為鼓勵民眾搭乘並熟悉路線，6673 客運於試營運前3個月推出優惠措施，1月21日至4月30日止，單趟票價一律10元。縣府也表示，未來將評估與既有「幸福巴士」路網整合，逐步完善南投地區公共運輸系統。

除市區與跨縣市交通外，縣府同步推動低碳運輸與永續旅遊。配合日月潭空氣品質維護區政策，南投客運新導入3輛電動大客車，投入「埔里－日月潭－頭社」、「台灣好行日月潭環潭湖線」等觀光路線，並支援南投縣市區公車服務，提升通勤與旅遊品質。

縣府表示，未來將持續爭取相關資源，優化轉乘環境，擴大綠能車輛在公共運輸中的應用，期望提供民眾與旅客更安全、便捷且環境友善的交通選擇，同時回應國家2050淨零轉型政策目標。