南投新闢田中高鐵、台鐵轉乘客運路線 前3月優惠票價10元
▲新闢公車路線南投田中高鐵線，二十日縣長許淑華與貴賓共同剪綵通車。 (記者蔡榮宗攝)
為提升南投地區公共運輸便利性並推動永續旅遊發展，縣府二十日在南投復興停車場(南投轉運站預定地)舉辦新闢公路客運路線「6673草屯－南投－高鐵彰化站－臺鐵田中站(經台76線八卦山隧道)」暨電動巴士通車典禮，新路線補上本縣南下客運長期不足的轉乘缺口，有效提升旅運效率，縣長許淑華與貴賓們共同剪綵啟用，展現南投在交通服務與低碳運輸的雙軸推動成果。
包括副縣長王瑞德、縣議員林儒暘、吳棋楠、交通部公路局台中監理所副所長王英泰、南投站長陳洽文、日月潭風景區管理處長王智益、彰化縣政府交通處長林孟弘、彰化縣田中鎮長蕭淑芬、草屯鎮長簡賜勝、南投市長張嘉哲、南投市代表、各里里長、鄉親近百人到場觀禮。
許縣長表示，縣政府持續推動交通建設，逐步完善大眾運輸路網，去年購置此一市中心的土地規劃作為交通轉運中心，並積極回應鄉親長期關注的「南下客運不足」問題，感謝游顥立委的爭取與交通部公路局臺中監理所的協助，成功促成客運業者進駐南投，新闢從草屯發車的6673路線，行經南投市，串聯彰化高鐵站及田中臺鐵站，提供跨縣市便捷交通接駁，也能減輕家長接送負擔。
許縣長進一步指出，為鼓勵民眾搭乘，新路線試營運三個月期間推出單趟十元優惠票價，協助鄉親熟悉路線，未來也將與「幸福巴士」路網整合，打造更完整交通系統。而除市區交通外，縣府也同步推動永續低碳旅遊，因日月潭已納入空氣品質維護區的低碳管制，此次亦投入3輛電動巴士服務環湖線及埔里至頭社及埔里至暨南大學路線，可有效提升旅遊與通勤品質；未來縣府將持續爭取資源、優化轉乘環境、推動更多綠能車輛導入，讓南投民眾、通勤族及旅客都能享有更安全、便捷且環境友善的公共運輸服務。
台中監理所王副所長表示，此路線的開通不僅解決地方反映已久的南下客運不足問題，也能促進生活圈整合，強化大眾運輸可近性，每日行駛共九趟往返(合計十八班次)，車輛初期為九人座營運，未來視運量再調整大客車投入營運，另為提升縣民使用率，宣導期間為期三個月(一一五年一月二十一日至一一五年四月三十日)，每趟次優惠價僅需十元，歡迎大家多加搭乘，提高運量讓業者能長久經營下去。
縣府交通所表示，南投地區南下公共運輸選擇相對有限，民眾前往彰化、雲嘉地區通勤、就醫及旅遊常面臨轉乘不便等問題；此次新開通的公路客運「6673草屯－南投－高鐵彰化站－臺鐵田中站(經台76線)」路線，銜接高鐵彰化站、台鐵田中站，支援通勤、就醫與旅遊需求，減少自用車依賴，將大幅改善南下客運量能不足的狀況，提升整體旅運效率，提供民眾更快捷的交通選擇。
另外，為呼應國家「2050 淨零轉型」政策並持續提升日月潭地區整體旅遊服務品質，南投客運自即日起正式導入三台全新電動大客車，除投入「埔里-日月潭-頭社」、「台灣好行日月潭環潭湖線」串聯水社、向山及伊達邵等重要觀光節點外，亦同步支援南投縣市區 1 路公車路線，強化在地公共運輸能量。
縣府近年積極推動公共運輸與觀光永續發展，本次與南投客運及臺中區監理所、日管處攜手合作，導入電動大客車投入觀光與市區路線服務，展現中央、地方與民間共同落實淨零轉型的具體成果，未來也將持續擴大綠色運具應用，打造友善、低碳的旅遊與生活環境。
