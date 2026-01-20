南投新闢草屯往返台鐵田中站公車 4/30前搭乘只要10元

南投縣政府20日舉行草屯往返台鐵田中站新公車路線通車典禮。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣公共運輸系統不足，尤其沒有南下客運，造成到南部求學、旅遊或通勤工作民眾不便，常令民眾詬病，縣政府今(20日)宣布新闢草屯往返台鐵彰化田中站的「6673」新公車路線正式通車，改善到南部轉乘不便問題，初期使用9人座小巴營運，為提升縣民使用率，即日起至4月30日止，每趟次搭乘只要10元銅板價。

南投縣政府今舉辦新闢公路客運路線「6673」通車典禮，交通工程及管理所所長王丞達簡報指出，此次新開通的「6673」公路客運，由在地南投客運經營，從草屯經南投市、高鐵彰化站至台鐵田中站(走台76線)，全長36.8公里，沿途共停靠佑民醫院、中興國中、永靖高鐵星光大橋等10站，每日9往返行駛合計18班次，初期使用9人座小巴營運，未來視運量再逐步改用中大型客車。

南投縣長許淑華表示，近幾年來公車經營困難，許多客運業者紛紛縮減路線、班次、甚至因而倒閉，縣府好不容易在台中監理所協助下，爭取到此一新公車路線，解決地方反映已久的南下客運不足問題，也能促進生活圈整合，強化大眾運輸可近性，前3個月搭乘每趟次只要10元優惠價，籲請縣民踴躍搭乘，讓業者能永續經營下去。

南投新闢草屯往返台鐵田中站公車，初期使用9人座小巴營運。(記者張協昇攝)

南投縣政府交管所所長王丞達進行「6673」新闢公路客運停靠站點及票價。(記者張協昇攝)

