許縣長與來賓共同剪綵啟用新公路線。（記者扶小萍攝）





南投縣府20日在南投轉運站預定地復興停車場舉辦新闢公路客運路線「6673草屯－南投－高鐵彰化站－臺鐵田中站(經台76線)」暨電動巴士通車典禮，新路線補上南投縣南下客運長期不足的轉乘缺口，縣長許淑華與貴賓們剪綵啟用，21日起至4月底優惠價每趟次僅10元。

包括副縣長王瑞德、縣議員林儒暘、吳棋楠、公路局台中監理所副所長王英泰、南投站長陳洽文、日管處長王智益、彰化縣交通處長林孟弘、田中鎮長蕭淑芬、草屯鎮長簡賜勝、南投市長張嘉哲、南投市代、里長、鄉親近百人到場觀禮。

廣告 廣告

來賓們共同迎接新公路開啟。（記者扶小萍攝）

許縣長表示，感謝游顥立委的爭取與公路局臺中監理所的協助，成功促成客運業者進駐南投，新闢6673路線，草屯發車經南投市，串聯彰化高鐵站及田中臺鐵站，提供跨縣市便捷交通接駁。

許縣長與來賓瞭解電動巴士特性。（記者扶小萍攝）

許縣長指出，新路線試營運3個月期間推出單趟10元優惠價，協助鄉親熟悉路線，未來也將與「幸福巴士」路網整合，打造更完整交通系統。除市區交通外，縣府也同步推動永續低碳旅遊，日月潭已納入空氣品質維護區的低碳管制，此次亦投入3輛電動巴士服務環湖線及埔里至頭社及埔里至暨南大學路線，可有效提升旅遊與通勤品質。

新路線每小時班次，3個月優惠價是10元。（記者扶小萍攝）

未來縣府將持續爭取資源、優化轉乘環境、推動更多綠能車輛導入，讓南投民眾、通勤族及旅客都能享有更安全便捷環境友善的公共運輸服務。

台中監理所王副所長表示，此路線的開通不僅解決地方反映已久的南下客運不足問題，也促進生活圈整合，強化大眾運輸可近性，每日行駛共9趟往返(合計18班次)，車輛初期為9人座營運，未來視運量再調整大客車投入，另為提升縣民使用率，宣導期間為期三個月(115年1月21日至115年4月30日)，每趟次優惠價僅需10元，歡迎大家多加搭乘。

縣府交通所表示，新開通的公路客運「6673草屯－南投－高鐵彰化站－臺鐵田中站(經台76線)」路線，銜接高鐵彰化站、台鐵田中站，支援通勤、就醫與旅遊需求，將大幅改善南下客運量能不足狀況，提升整體旅運效率，提供民眾更快捷的交通選擇。

呼應國家「2050 淨零轉型」政策並持續提升日月潭地區整體旅遊服務品質，南投客運即日起正式投入 3台全新電動大客車，投入「埔里-日月潭-頭社」、「台灣好行日月潭環潭湖線」串聯水社、向山及伊達邵等重要觀光點，同步支援南投縣市區1路公車路線，強化在地公共運輸能量。





更多新聞推薦

● 南投新闢6673田中高鐵台鐵轉乘客運路線 4月底前優惠票價僅10元