南投新闢6673田中高鐵、台鐵轉乘客運路線 前3個月票價10元

為提升南投地區公共運輸便利性，南投縣政府今（20）日在南投復興停車場（南投轉運站預定地）舉辦新闢公路客運路線「6673草屯－南投－高鐵彰化站－臺鐵田中站（經台76線八卦山隧道）」暨電動巴士通車典禮，新路線補上南投縣南下客運長期不足的轉乘缺口，有效提升旅運效率，縣長許淑華與來賓們共同剪綵啟用，展現南投在交通服務與低碳運輸的雙軸推動成果。

許淑華縣長表示，縣政府持續推動交通建設，逐步完善大眾運輸路網，去年購置市中心的土地規劃作為交通轉運中心，並回應鄉親長期關注的「南下客運不足」問題，感謝游顥立委的爭取與交通部公路局臺中監理所的協助，成功促成客運業者進駐南投，新闢從草屯發車的6673路線，行經南投市，串聯彰化高鐵站及田中臺鐵站，提供跨縣市便捷交通接駁，也能減輕家長接送負擔。

許淑華縣長指出，為鼓勵民眾搭乘，新路線試營運3個月期間推出單趟10元優惠票價，協助鄉親熟悉路線，未來也將與「幸福巴士」路網整合，打造更完整交通系統。而除了市區交通外，縣府也同步推動永續低碳旅遊，因日月潭已納入空氣品質維護區的低碳管制，這次也投入3輛電動巴士服務環湖線及埔里到頭社及埔里到暨南大學路線，可有效提升旅遊與通勤品質；未來縣府將持續爭取資源、優化轉乘環境、推動更多綠能車輛導入，讓南投民眾、通勤族及旅客都能享有更安全、便捷且環境友善的公共運輸服務。

台中區監理所王英泰副所長表示，此路線的開通不僅解決地方反映已久的南下客運不足問題，也能促進生活圈整合，強化大眾運輸可近性，每日行駛共9趟往返，車輛初期為9人座營運，未來視運量再調整大客車投入營運，另為提升縣民使用率，宣導期間為期三個月（115年1月21日至115年4月30日），每趟次優惠價僅需10元，歡迎大家多加搭乘，提高運量讓業者能長久經營下去。（張文祿報導）