南投旅遊好康月登錄破億 再啟動普發現金加碼專案

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣政府致力推動永續觀光舉辦的「南投旅遊好康月」活動，第一波登錄於11月16日結束，累計遊客消費登錄金額已突破１億元大關，廣受各地旅客熱烈支持，將於 11月26日抽出「特斯拉」電動轎車等600多組大獎。縣府為表達「滿心感謝」，再啟動「南投旅遊好康月－『普發現金加碼專案』」，備妥多項好禮，擴大增加抽獎機會回饋遊客民眾，期待延續活動熱度，歡迎遊客持續踴躍選擇到南投觀光，登錄好康月抽大獎。

縣府觀光處表示，「南投旅遊好康月」是回應遊客永續支持南投觀光，所推出的獎勵方案，今年首次舉辦短短兩個月即突破１億元登錄金額，充分展現國內外旅客對南投觀光的熱愛與肯定，南投在地業者，受到這波熱潮鼓舞，也更積極自信提供更優質的產品及服務。

觀光處指出，適逢全民普發現金1萬元開始入帳，許多民眾因此著手規劃旅遊行程，南投縣政府自即日起到12月16日，再度啟動新一波的「南投旅遊好康月－普發現金加碼專案」，同樣只要在南投合法店家單筆消費滿500元，憑發票或收據即可上網登錄參加抽獎，凡於縣內合法旅宿及露營場消費，還可再加碼一張抽獎資格。

「南投旅遊好康月－普發現金加碼專案」結合更多在地特色資源，推出南投五星級住宿券、旅館民宿折價券、景點體驗券等多項好禮，也包括最受歡迎的Gogoro、iPhone17 、iPad、Switch等實用大獎。觀光處誠摯邀請遊客把握機會，規劃南投觀光遊程，消費採購南投特色產業優質產品，在深度體驗南投美好人文與永續魅力同時，還能拿好康抽大獎。

觀光處強調，「南投旅遊好康月」活動發票登錄已於11月16日23時59分截止；加碼專案期間則從11月16日至12月16日，遊客到南投觀光請保留消費發票或收據，並參加「南投旅遊好康月－普發現金加碼專案」，登錄期間為11月17日至12月17日。歡迎國內外旅客繼續到南投旅遊、消費，更不忘踴躍登錄發票收據抽大獎。

完整活動訊息請上活動網站https://www.nantouluckygo.tw/ 。相關南投旅遊資訊請上南投旅遊網https://travel.nantou.gov.tw/ 或瀏覽樂旅南投官方臉書粉絲專頁查詢。（照片記者謝雅情翻攝）