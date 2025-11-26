「南投旅遊好康月」抽中特斯拉 縣長報喜被誤認是詐騙

中部中心／張家維 南投報導

「南投旅遊好康月」發票登錄截止，累計登錄消費金額破1億元，今天（26日）由南投縣長許淑華抽出最大獎，市價240萬元的「特斯拉」，肥水不漏外人田，由住在南投市的王女士獲得，許淑華現場撥出電話報喜時，幸運得主以為是詐騙電話，還一度要求唸出電話及住家地址，令現場民眾啼笑皆非。

緊張刺激的時刻，抽出最大獎特斯拉得主出爐。南投縣長許淑華現場撥出電話報喜。





南投縣長許淑華抽出最大獎市價240萬元的「特斯拉」 致電得主被誤認是詐騙（圖／民視新聞）

表明身分卻被說是詐騙，許淑華只好自我解嘲，打詐宣導有達到功效。到底要怎麼跟得主王小姐證明不是詐騙，妳真的抽中價值240萬的特斯拉，沒想到王小姐竟然自己這樣要求許淑華。現場人員趕緊制止，毋湯啦！這一唸全部的人都知道妳住哪了啦！





「南投旅遊好康月」最大獎市價240萬元的「特斯拉」 （圖／民視新聞）









"南投旅遊好康月"活動發票登錄截止，26日公開抽出特斯拉幸運得主，南投市的王女士接到電話，正在開車，不可置信，直說是詐騙。王女士還是難掩興奮激動，不枉費她一直消費，登錄70幾筆，以消費650元的發票抽中電動車，羨煞旁人。至於要不要留下車？還要考慮中。





「南投旅遊好康月」最大獎市價240萬元的「特斯拉」中獎得主南投市的王女士（圖／民視新聞）









原文出處：「南投旅遊好康月」抽中豪車 縣長報喜被誤認是詐騙

