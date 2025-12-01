南投旗艦大集結！200人同場競技 縣府首辦趣味競賽 展現社區世代共融活力

南投旗艦大集結，展現社區世代共融活力。(南投縣府提供)

南投縣政府(三十)日在南投市營盤國小舉辦全縣首場的「一一四年度社區旗艦計畫趣味競賽」，吸引六大旗艦團隊、三十四個社區代表、社區幹部與志工近二百人參與，從入場列隊、隊呼展演到趣味競賽，長者、志工、小朋友共同參與，充分展現世代共融的力量。

活動由縣府社會及勞動局長林志忠主持，來自南投市、竹山鎮、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮等五個鄉鎮市公所的社區主管及承辦人亦到場加油，充分展現南投縣在社區發展工作上的能量與向心力。

本次趣味競賽為縣政府首次以縣級規模辦理，以「世代同行、共融共好」為核心精神，透過煎匙接力、財圓滾滾、十代巨輪、九宮格丟丟樂等安全又具趣味性的比賽，讓長者、志工、親子一起動起來，呈現旗艦計畫的健康促進與跨世代合作成果。

社會及勞動局林局長致詞時表示，為提升社區旗艦型計畫專業服務量能，自113年度起，小旗艦計畫全面補助「每案一位專案社工」，協助社區在長照、兒少陪伴、弱勢支持、志工管理等面向能有更穩定、更專業的執行品質。縣內大旗艦領航社區竹山鎮延正社區即將完成衛生福利部3年補助計畫，小旗艦領航社區富州、國姓、慈恩、營南、平林等社區亦展現強勁能量，其中草屯鎮平林社區更將爭取衛福部一一五年度大旗艦計畫。

經過一上午的激烈競賽，最後比賽結果旗艦總錦標是由草屯小旗艦團隊奪得，展現卓越團隊合作及活力；另外四項趣味競賽的成績分別如下：

一、煎匙到底：第一名草屯小旗艦、第二名埔里小旗艦、第三名南投小旗艦。二、財圓滾滾：第一名草屯小旗艦、第二名竹山小旗艦、第三名南投小旗艦。三、十代巨輪：第一名竹山大旗艦、第二名國姓小旗艦、第三名南投小旗艦。四、幸福投一頭：第一名國姓小旗艦、第二名竹山小旗艦、第三名埔里小旗艦。

縣府社勞局指出，旗艦計畫凝聚社區力量，也展現南投在地社造與志願服務的深厚底蘊。感謝所有同仁與志工長年辛勞，攜手為社區帶來溫暖、創意與活力，共同推動幸福南投向前。