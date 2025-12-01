南投明年可增2長 許淑華：人選正在物色中

立法院三讀通過《地方制度法》修正案後，南投縣政府明年可新增1名副縣長及1名副秘書長。南投縣長許淑華表示，南投幅員遼闊，現有縣長、副縣長、秘書長等「三長」要開會、跑行程，確實人力不足，明年有更大空間在人事上做調整，目前仍在思考適當的人選，相信「生力軍」能讓業務推展更順利。

南投縣長許淑華。（圖／南投縣政府）

《地方制度法》修正案於上月21日通過，縣市政府置副縣市長2人、副秘書長1人，直轄市政府一律置副市長3人、副秘書長3人，刪除人口限制規定，將於明年1月1日正式施行上路。依據新制，南投縣政府原本僅有1名副縣長，明年起可增為2名副縣長，並增設1名副秘書長。

《地方制度法》修正案上月在立院三讀通過。（資料照／中天新聞）

許淑華在縣務會議後受訪時指出，南投縣幅員遼闊，但縣府只有縣長、副縣長、秘書長「三長」，地方鄉親都希望舉行活動、會勘等行程時，三長之一能夠出席，人力上確實不太足夠。她感謝立法院思考到每一個縣市的條件不同，給地方政府更大、更好的空間，能在人事上做調整。

許淑華透入目前還在尋找適當人選。（資料照／中天新聞）

針對外界關心明年新增的員額，許淑華說明，這是明年度的編制員額，現階段仍在思考副縣長、副秘書長適當的人選，希望能夠為縣政府增加更多「生力軍」，讓業務推展更順利。

