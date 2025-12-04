南投星空導覽人才課程結訓授證

星空導覽人才課程結訓，縣府觀光處處長陳志賢代表縣長許淑華授證。(南投縣府提供)

南投縣政府舉辦「2025南投縣星空導覽人才培訓課程」，經歷一個多月密集理論及夜間實作訓練後，十一月二十七日共有十八位學員順利取得通過證書，由縣府觀光處處長陳志賢代表縣長許淑華授證。本次課程內容涵蓋暗空知識、天文觀測技巧，以及鹿谷、清境等地的夜間導覽演練，內容扎實，成功培育出一批具備專業觀星能力的星空導覽新秀。

陳處長表示，南投擁有全臺最珍貴的星空資源，合歡山更以「亞洲第三座同時也是華語圈唯一的暗空公園」的認證享譽國際。縣府積極推動低光害環境治理及星空旅遊品牌建構，並獲衛生福利部「健康城市暨高齡友善城市獎」之綠色城市獎及海報獎肯定。同時，縣府也陸續擴散至鹿谷、竹山、魚池、南投市及東埔等地打造特色星空季，未來更規劃推動暗空社區。「再美的星空，也需要有人去詮釋、去說故事。」結訓獲授證的學員，正是南投星空的最佳代言人。

這項星空導覽培訓課程除了教授天文觀測技巧，也著重結合星空與地方文化、人文故事及南投特色，培養導覽人員的敘事能力與旅遊體驗設計思維，課程群組中討論熱絡，學習氛圍十分積極，讓縣府對學員的未來表現深具期待，相信不論學員未來在何處服務，都能以專業與熱誠，講出南投星空的深度與溫度。

觀光處指出，未來將持續推動暗空計畫，並與導覽人才保持密切合作，共同打造具有專業度、口碑與永續價值的南投星空旅遊品牌，期盼此次結業不只是課程的結束，更是學員邁向新角色與新使命的開始。