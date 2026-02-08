南投春節停收垃圾時間出爐 6鄉鎮市初五恢復清運

〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節到來，南投縣13鄉鎮市春節期間停止清運垃圾時間出爐，縣府環保局表示，全縣13鄉鎮市春節停收垃圾時間分別為4至6天，其中有6個鄉鎮市從2月17日大年初一(禮拜二)至2月20日大年初四(禮拜五)停收垃圾4天，初五起即陸續恢復清運，呼籲民眾在停收時間做好垃圾減量、妥善存放，勿隨意棄置垃圾，共同維護春節期間環境整潔。

縣府環保局指出，包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉及魚池鄉，從2月17日大年初一(禮拜二)至2月20日大年初四(禮拜五)停收垃圾4天；草屯鎮、埔里鎮及水里鄉則從2月17日大年初一(禮拜二)至2月21日大年初五(禮拜六)停收垃圾5天。

仁愛鄉停收垃圾時間為2月14日(禮拜六)、2月15日(禮拜日)及2月17日大年初一(禮拜二)至2月19日大年初三(禮拜四)共5天；中寮鄉停收垃圾時間為2月17日大年初一(禮拜二)至2月20日大年初四(禮拜五)及2月22日大年初六(禮拜日)共5天。

國姓鄉停收垃圾時間為2月14日(禮拜六)、2月17日大年初一(禮拜二)至2月20日大年初四(禮拜五)及2月22日大年初六(禮拜日)共6天；信義鄉停收垃圾時間為2月17日大年初一(禮拜二)、2月18日大年初二(禮拜三)及2月20日大年初四(禮拜五)至2月22日大年初六(禮拜日)共5天。

