南投春節身心健康服務不打烊 醫院提供特別門診

〔記者張協昇／南投報導〕 因應今年春節連假長達9天，南投縣身心健康服務不打烊，衛生局表示，包括長照、醫療、甚至心理衛生關懷服務，在春節期間均不中斷，並提供慢性處方箋提前領藥服務，部分醫院也開設春節特別門診，讓民眾平安健康過好年。

南投縣衛生局指出，春節連假期間，除持續提供各項長照服務外，為避免民眾年節就醫不便，衛生局提前整備醫療量能，協調縣內10家醫院於春節期間維持穩診及住院服務，其中7家急救責任醫院於春節期間持續提供24小時急診醫療服務。

多數醫院於除夕前(2月14日)維持正常門診，除夕(2月16日)至初六(2月22日)期間，部分院所提供春節特別門診服務，並自初七(2月23日)起恢復正常門診，民眾可撥打春節門診查詢專線0800-030598，或透過南投縣政府衛生局網站(https://www.ntshb.gov.tw/home)、中央健康保險署醫療院所查詢系統，或下載「全民健保行動快譯通APP」，查詢急、門診服務資訊。

此外，考量春節期間慢性病患者用藥需求，凡於今年2月14日至2月22日春節期間需領取慢性處方箋民眾，可自春節前14天起(即1月31日)提前回診，由醫師開立處方或領藥，確保用藥不中斷。而春節期間，南投縣也提供24小時心理衛生關懷服務，民眾可撥打安心專線1925或049-2202662獲得即時協助，同步照顧民眾心理健康。

春節連假長達9天，南投縣部分醫院提供春節特別門診服務。(資料照，記者張協昇攝)

