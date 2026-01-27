南投春節醫療不打烊！7家醫院急診24小時服務

衛生福利部南投醫院於春節連假24小時急診不打烊。（劉慧茹攝）

歷年春節期間急診就醫人次為平日的1.5至1.7倍，今年連假長達9天，民眾關心休假期間的醫療就診問題，南投縣政府衛生局提前因應準備，協調縣內南投、佑民、竹山秀傳等10家醫院，於春節期間提供急診、門診及住院服務。

衛生局表示，多數醫院於除夕前（2月15日）維持正常門診，除夕（2月16日）至初六（2月22日）期間，部分院所提供春節特別門診服務，並自初七（2月23日）起恢復正常門診。

除夕至初六期間，共有7家醫院提供24小時急診不打烊服務，包含衛生福利部南投醫院、臺中榮總埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、東華醫院及南投基督教醫院。另外，草屯療養院維持精神科24小時急診服務，曾漢棋綜合醫院急診服務時間為上午7點至晚間10點。

廣告 廣告

門診部分，除上述醫療院所外，另有惠和醫院加入提供春節門診服務。不過，10家醫院的門診項目及服務時段不一，民眾可撥打春節門診查詢專線0800-030598，或透過南投縣政府衛生局網站（https://www.ntshb.gov.tw/home）及其製作的門診時段一覽表查詢詳細資訊；也可利用中央健康保險署醫療院所查詢系統，或下載「全民健保行動快譯通APP」查詢。

衛生局提醒，考量春節期間慢性病患的用藥需求，建議民眾提前領藥，可自春節前14天起（1月31日）回診，由醫師開立處方並領藥，確保用藥不中斷。

更多中時新聞網報導

重新定義老化 迎向無齡社會

王心凌攻蛋 蠻腰辣腿大放送

鄧紫棋4月唱進台北大巨蛋