南投春節、228連假疏運計畫 啟動

南投監理站陳洽文站長細訴春節及二二八連假期間疏運。（記者蔡榮宗攝）

▲南投監理站陳洽文站長細訴春節及二二八連假期間疏運。（記者蔡榮宗攝）

一一五年春節連假自二月十四日至二月二十二日長達九天，南投地區預計湧入大量返鄉及觀光車潮。公路局中區養護工程分局四日在南投市南島婚宴館舉辦南投地區春節疏運記者會，公布「易壅塞路段之疏導」、「國道易壅塞路段之疏運」及「用路人交通資訊」，並特別針對清境、日月潭、草坪頭櫻花季及紫南宮等熱點，說明「避堵時段」與「替代道路指引」，呼籲用路人提前規劃，避開塞車尖峰。

廣告 廣告

公路局中區養護工程分局指出，清境農場，依據歷年交通量資料分析，預估年假二月十八日（初二）~二月二十日（初四）上午十時至下午十三時為車多易壅塞時段，民眾如當天進入遊玩，建議可提前於上午九時以前到達，避開旅遊車潮。日月潭風景區預估年假二月十八日（初二）~二月二十一日（初五）上午十時至下午十五時為車多易壅塞時段，民眾如當天進入遊玩，建議可提前於上午九時以前到達，避開旅遊車潮。

至日月潭及埔里地區旅遊回程的民眾，如受到國道6號愛蘭交流道匝道儀控影響，車流回堵至台十四線時，公路局已於愛蘭交流道及台十四線前設置前行「國6北山交流道」牌面，指引用路人可直行台十四線至46k+500左轉北山交流道再接回國道六號西行。

信義鄉草坪頭正值櫻花季期間，為因應大量車潮及遊客湧入，台二十一線愛玉橋至草坪頭路段，預估二月十四日~二月二十二日（初六）上午十一時至下午十五時將出現車多或壅塞情形，周遭路段進行交通管制，沿線CMS播放替代路線資訊，並鼓勵搭乘接駁車。

竹山紫南宮為民眾熱門參拜廟宇，預估台三線及台三丙線紫南宮路段從二月十七日（初一）至二十二日（初六）上午十一時至下午六時易壅塞，建議從國道三號南下民眾，可下名間交流道左轉台三線，國道三號北上民眾則可下竹山交流道左轉台三線，再依路牌指示前往紫南宮。

南投監理站陳洽文站長表示，為讓民眾過年期間能免塞車困擾，推出超值國道客運優惠組合，自一一五年二月十三日至二月二十二日全面啟動春節連續假期旅客疏運計畫，包含了八十八條國道客運指定路線享平日優惠價或原票價六折優惠，搭配「TPASS 2.0常客優惠」，最高可享票價的四二折!另搭乘國道客運、臺鐵、高鐵，十小時內使用電子票證轉乘在地客運即享一段票或基本里程免費，還有轉乘指定幸福巴士竟可免費搭乘，這麼多好康是你連假期間省錢又省力的最佳選擇。

另外同月份的二二八連假疏運計畫，自一一五年二月二十六日起至三月一日止，推出票價八五折優惠，搭配「TPASS 2.0常客優惠」，最高可享票價的六折，轉乘優惠當然也比照春節的方案提供給你，這樣的好康怎麼能錯過，這次的連假出遊就可以安排起來。