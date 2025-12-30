南投景點｜南投最新打卡景點 春秋山林美到像仙境 足浴＋珍奶＋山景一次滿足
邊泡腳邊喝春水堂？這不是夢！南投最新打卡點「春秋山林」把山景、珍奶和足浴一次集滿！從早上開門卡位餐廳，到午後躺椅放空、孩子玩戲水，大人小孩都能找到屬於自己的療癒角落。門票年底前還能折抵100元，快趁秋冬好天氣，一起上山享受這份詩意的幸福吧！
南投景點｜春秋山林
春水堂山景餐廳｜珍奶與三寶飯的完美午餐時光
來到春秋山林，第一站當然要先攻【春水堂山景餐廳】。餐廳10點開門建議提早卡位，大片落地窗外是一片青翠山景，陽光灑進木質空間，氣氛愜意滿分，點上一份經典的「三寶飯」，搭配半熟蛋與嫩口叉燒，肉質不乾柴、份量十足，再來一份「天鵝蘿蔔絲酥」，外層金黃酥脆、內餡滿滿蘿蔔絲香氣，最後配上經典珍珠奶茶，一口甜、一眼綠，幸福感滿點。
坐落於南投群山環抱的【春秋山林】，是春水堂跨足山林旅遊的全新據點。以「在山裡喝珍奶、看風景、品佳餚」為靈感打造的【春水堂山景餐廳】，在試營運期間推出多達 110 道獨家料理與創意茶飲，讓饕客在詩意山景中展開味覺之旅。餐廳與頂級會館「秋の山」廚藝團隊聯手研發，融合春水堂多年餐飲底蘊，以煎、煮、炒、炸、蒸、滷等多元手法呈現新台灣融合菜，嚴選在地新鮮食材，從肉類、海鮮到中式小點，共推出 65 道經典佳餚，誠意十足、風味多層。
這裡不只復刻了最經典的珍奶始祖風味，更首度推出 45 款創意飲品系列，包含文人壺泡茶、水果冰沙與氣泡飲，為山中午後帶來沁涼驚喜，不論是想邊賞山景邊喝珍奶，或是與好友共享下午茶，春秋山林餐廳都完美融合「茶飲文化 × 山林美學」，讓人一次體驗春水堂的經典精神與南投的自然氣息。
快哉亭足浴區體驗｜泡腳看山景
吃飽飯後，別急著離開餐廳，園區內的【足浴區－快哉亭】是許多遊客心中的最愛角落。在這裡，可以坐在木質長椅上，將雙腳浸入溫熱泉水中，一邊欣賞層層山巒、一邊啜飲養身茶，讓平日緊繃的雙腿與思緒瞬間放鬆。
「快哉亭」就位於春水堂山景餐廳旁，被蒼翠林木包圍，溫潤的泉水搭配茶香暖意，構成最舒心的山林體驗。即使只泡上十分鐘，也能感受到被山風與暖湯包圍的療癒感受，在這片森林系美食天地裡，真正實現「吃得滿足、泡得幸福」。
山系製販所｜手作體驗 × 選物 × 下午茶
園區內的【山系製販所】是春秋山林最具人氣的療癒角落。這裡不僅販售南投在地品牌的文創選物、茶葉與香氛，還能報名體驗香氛皂、木製吊飾等手作課程，親手創造屬於自己的小小溫度。
走累了，也別忘了在這裡享受一份山系下午茶。販售區旁提供以春水堂茶飲為靈感的茶系冰淇淋，香氣淡雅、甜而不膩，還有造型可愛的春水堂造型雞蛋糕，外酥內軟、拍照超吸睛，讓人能在山林午後的陽光裡，邊品嚐甜點、邊感受微風的溫柔，不論是選購質感好物、體驗手作，只是靜靜喝杯咖啡看山景，這裡都能讓人感受到春秋山林特有的從容節奏與生活美學。
親子戲水區 × 放鬆休憩椅
來到春秋山林，不論大人或小孩都能找到專屬的放鬆角落。園區設有【親子戲水區】，清澈水流在陽光下閃閃發亮，孩子們能在淺水池中盡情玩水、嬉鬧歡笑；而一旁的大人，則可在木質躺椅上閉眼休息、欣賞山景，享受久違的慢節奏時光。
這裡的設計貼心又安全，動線寬敞、視野開闊，即使只是坐著看著孩子玩水，也能感受到被山風與自然包圍的療癒，午後時分，手中再拿一杯春水堂特調飲品或茶系冰淇淋，微風拂面、笑聲回蕩，整個園區都洋溢著溫柔與閒適的氛圍，無論是一日小旅行或周末放鬆時光，春秋山林都以自然、餐飲與體驗完美結合，讓人真正感受到「吃得滿足、泡得幸福、玩得盡興」的山林度假節奏。
春秋山林
地址：南投縣國姓鄉北原路30-16號
電話：04-92462667
營業時間：10:00～20:00
這裡不只是南投最新景點，更是一個能讓身心都被療癒的地方，可以邊喝珍奶邊賞山景，也能泡足湯、玩水、逛選物店，用最輕鬆的步調，體驗自然與人文共存的山林日常。如果你也想找一個遠離塵囂、重新充電的地方，那麼【春秋山林】絕對是值得放進清單的南投新秘境，下一次假期，就上山喝杯春水堂的珍奶吧，讓幸福在山風中慢慢發酵！
春秋山林一日行程規劃
南投新景點春秋山林！
南投景點春秋山林常見問題
春秋山林門票多少？目前有優惠嗎？
春秋山林入園門票為 150 元，2025/12/31年底前，票券可折抵館內消費 100 元（原折抵50），實際門票只要 50 元。6 歲以下兒童免費入園。(門票不定期優惠，可至官網查詢)
春秋山林適合親子或長輩同行嗎？
非常適合！園區內地勢平緩、動線清楚，設有親子戲水區與休憩椅，也有足浴與餐廳可放鬆，是適合全家出遊的自然系景點。
春秋山林可以帶寵物入園嗎？
寵物友善：指定區域毛孩可入內，需放置在提籠或推車內。
春秋山林有哪些必玩與必拍亮點？
園區結合自然山景與生活體驗，必訪亮點包含：
1.春水堂山景餐廳（珍珠奶茶 × 三寶飯 × 天鵝蘿蔔絲酥）
2.足浴區（泡腳看山景、附贈養身茶）
3.山系製販所（選物 × 手作體驗 × 下午茶）
4.親子戲水區與休憩躺椅區（家庭出遊超放鬆）
