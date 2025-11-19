南投智慧候車亭啟用 大字體、乘車服務燈 長輩揪甘心

草屯基督長老教會提供用地，讓縣府興設第一座智慧候車亭「大觀站」。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華出席智慧候車亭剪綵，指大尺寸資訊看板，方便長輩掌握公車動態，還有乘車服務按鈕，不用慌張衝上馬路攔車。（楊靜茹攝）

南投縣政府盤點全縣候車亭，改善並導入數位化服務，首波在南投市、草屯鎮、埔里鎮共興建10座智慧候車亭、6座智慧型站牌，19日啟用，不僅候車環境更舒適，大尺寸資訊看板，讓長輩舒適閱讀，掌握公車動態，還有乘車服務燈，民眾再也不用靠運氣等車，或衝上馬路攔車。

縣府交通管理所19日在草屯鎮基督長老教會前的「大觀站」，舉行智慧候車亭啟用典禮，南投縣長許淑華親自剪綵，縣府計畫處長邱紹偉、南投縣議員林儒暘、蔡銘軒及草屯鎮公所秘書洪崧莆、草屯鎮代會副主席林永安等人出席，基督長老教會主任牧師黃清立、代議長老李世昌也全程參與。

廣告 廣告

草屯鎮基督長老教會前的「大觀站」智慧候車亭啟用，南投縣長許淑華親自剪綵。（楊靜茹攝）

許淑華表示，智慧候車亭提供更舒適的候車環境，不僅可以遮陽避雨、舒適座椅，還有明亮照明，特地使用大尺寸資訊看板，讓長輩舒適閱讀，掌握公車動態，並加裝乘車服務燈，候車民眾可在候車亭內按鈕亮燈，讓公車司機提早察覺有接駁需求，民眾也無需慌張衝出馬路攔車，大幅降低交通意外風險。預計明年再增設28座，累計共44座。

許淑華特別感謝草屯基督長老教會，提供大觀站用地，讓縣府興設第一座具有在地特色的智慧候車亭，鼓勵鄉親多加使用，並給予縣府回饋，讓縣府團隊將候車亭愈做愈好，提供更周到、更貼心的公共運輸服務。

更多中時新聞網報導

山下智久盼再合作周杰倫

告五人首入圍金馬：很想拿獎

網球》辛納連霸年終賽 本世紀第4人