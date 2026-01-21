南投有愛無礙 居家無障礙改善長照有補助

【記者林玉芬/南投報導】南投縣65歲以上的長輩人數已超過10萬人，114年統計至12月高齡人口比例達22.66%，是全國排名第三，因應人口結構快速高齡化，長照服務需求日益增加，縣府積極推動「輔具及居家無障礙環境改善服務」，全縣目前共有221家的特約單位，致力打造安全、無礙障的居家環境，協助失能者提升生活自理能力，並減輕照顧者的照顧壓力。



縣府衛生局表示，75歲謝奶奶嚴重車禍受傷後，導致左小腿截肢，需以輪椅代步，日常生活常因家中門檻多造成不便及困擾，尤其是浴室門檻高又無扶手裝置，讓謝奶奶連最基本的沐浴需求都受到限制。女兒從新聞報導中得知長照服務可提供輔具及居家無障礙環境改善服務，致電長照專線1966申請服務，經專業人員到宅評估，建議於浴室加裝扶手並拆除門檻。改善完成後，讓謝奶奶沐浴更便利又安全，也降低移位的意外風險，重新找回生活的安心與笑容。

衛生局表示，經長期照顧管理中心評估，失能等級(含)2至8級者，皆可申請長照4包錢之一的「輔具及居家無障礙環境改善服務」，每3年最高可補助4萬元，並配合中央政策推行長照服務「代償墊付制度」，民眾申請購買輔具或施作居家無障礙環境改善，免去向政府申請補助款的繁瑣流程，無需預先墊付全額補助款項，而是直接支付部分負擔費用，由特約廠商向政府請款，依長照給(支)付價格中，長照低收免部分負擔、長照中低收負擔一成費用，而一般戶僅需負擔三成費用。

民眾若有相關問題可洽詢全國長照服務專線：1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽縣府衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595；亦可利用縣府衛生局長期照顧網路線上申請服務【https://www.ntshb.gov.tw/便民服務→線上申請→長照服務個案申請】。