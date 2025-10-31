南投有機廢棄物資源化中心BOT案 招商

為有效改善南投縣內廚餘及有機廢棄物處理問題，南投縣政府以BOT（Build-Operate-Transfer，興建－營運－移轉）方式辦理招商，將由民間投資興建及營運「南投縣有機廢棄物資源化中心」，負責處理一般廢棄物及一般事業廢棄物中的廚餘與有機廢棄物。

該中心興建範圍包含利用厭氧消化技術產生沼氣發電等資源循環技術及相關所需設施，有效改善縣內廚餘及有機廢棄物去化問題，提升有機廢棄物處理效能。營運期透過民間參與強化專業營運，兼顧環境保護、在地就業與產業永續，實現公共建設效益與地方共榮目標。

縣府財政處表示，本案用地範圍為南投縣南投市大崗段106、107地號等兩筆土地，土地面積總計約7,423平方公尺（實際面積以土地登記簿為準）。另本案許可年期為興建期2年及營運期20年。詳細內容請參閱招商文件。

相關招商資訊及文件內容，請至「促進民間參與公共建設資訊網」查閱與下載（網址：https://ppp.mof.gov.tw/WWW/inv_ann.aspx?oid=7D985BA602F95876418C2DA29896DD884BA799965C12FB70A606799ED7060B9D）