南投有熊出沒! 驚見"黑熊爬峭壁"離露營區僅350公尺
中部中心/張家維 南投報導
林保署最近分別接獲南投仁愛鄉南豐村，以及翠華村部落居民指出，目擊到黑熊，靈活的在峭壁上移動！這2處地點是第一次接獲民眾通報，林保署已啟動相關監測及預防工作。
南投縣仁愛鄉2處黑熊爬峭壁。
眼尖的部落居民，不會看錯吧？在一片黑暗當中，熊在哪裡？ㄟ，真的有一對亮亮的，那是眼睛吧？接著，黑黑的身軀，就在山壁上快速移動！台灣黑熊，是保育類，並非部落居民的打獵對象，只能目送牠離去！在南投縣仁愛鄉南豐村眉溪部落，海拔高度約1，025公尺，目擊一隻臺灣黑熊，黑熊見到人後，隨即往邊坡跑開。黑熊出沒位置附近為茶園，距離350公尺處則有露營區！
南投縣仁愛鄉2處黑熊爬峭壁。另外，也是在仁愛鄉，翠華村居民也通報，在北港溪上游對岸山壁處，目擊一隻臺灣黑熊活跳跳，地點海拔1，731公尺，附近也以茶園居多！林業署南投分署，最近接獲2起，仁愛鄉的部落居民通報目擊到黑熊，這2處地點，是第一次接獲民眾通報，南投分署已啟動相關監測及預防工作。
原文出處：南投有熊出沒! 驚見"黑熊爬峭壁"離露營區僅350公尺
