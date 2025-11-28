南投服務偏鄉收視戶獲肯定 再度蟬連優等獎
【記者林玉芬/南投報導】全國有線電視發展研討會28日在宜蘭舉辦，南投推動地方文化、電視收視普及受到肯定，113年獲國家通訊傳播委員會評定優等，114年再度蟬連優等獎，在22縣市中脫穎而出，縣府新聞及行政處副處長施東憲代表領獎。
縣府新聞及行政處表示，有線廣播電視法第45條，有線電視業者每年繳交營業額1%予中央，由NCC撥付40%給地方政府，從事偏鄉地區之普及服務、弱勢族群收視費用之補助及與有線廣播電視有關之地方文化及公共建設等。地方政府將經費編入預算，依基金運用辦法推動收視普及、在地節目製播與識讀教育等，並於次年3月底前報送執行情形，由基金管理委員會考核。
縣府新聞及行政處蔡明志處長表示，南投僅一家有線電視業者，NCC按比例分配給縣府經費偏低，縣府在有限經費下，有效執行推動在地方文化特色、普及電視收視和縮短數位落差，今再度獲獎，縣府多元政策、照顧弱勢族群之執行運用基金方向，受到中央高度肯定，縣府團隊也全程參與研討會及指派人員上台受獎。
蔡明志指出，南投有線電視業者及中華電信（MOD）無法佈線服務民眾收視，仰賴收視數位無線電視比重相當高。而縣內民眾收視數位無線電視之訊號來源，主要由縣府經管之集集大山電視轉播站發射。因此，有線電視基金有近六成運用在轉播站維運支出上，以確保南投11個及鄰近雲林3個鄉，共約11萬餘戶民眾，能免費收視數位無線電視，保障偏鄉民眾普及收視數位無線電視權益，為基金運用的重點工作項目。
蔡明志說，有線電視基金運用，確保偏鄉民眾收視數位無線電視權益，亦多面向在有線電視滿意度調查、致力於媒體識讀宣導、地方頻道及公用頻道推廣等活動，包括到社區及校園舉辦宣導活動，以涵蓋宣導效果，相關課程內容同時在公用頻道播出，讓民眾在家也可以吸收新知，及推廣在地優質農特產品及地方創生，製作在地文化影像紀錄，並於有線電視第4頻道及縣府YouTube上架，保障民眾之媒體近用權及活絡地方文化。
