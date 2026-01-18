南投服務區炸街！帥不過幾秒被攔 圍觀民眾拍手叫好

南投縣 / 綜合報導

一名轎車駕駛昨(17)日晚間，在國道3號南投服務區停車場內飆速耍帥，但沒帥幾秒馬上被現場員警攔截，不少民眾看到紛紛上前圍觀，還有人拍手歡呼，警方說當下沒有拍到駕駛超速證據因此沒有開單，但涉嫌違規改裝已經拍照函請監理站舉發。南投服務區一直以來都是車迷辦車聚的熱點，藝人王陽明也經常來參加，但人潮多也衍生出各種違規亂象。

一輛白色轎車，在國道3號南投服務區停車場內呼嘯而過，巨大的引擎聲跟排氣管製造的聲響，吸引許多民眾注意，但沒帥多久只過幾秒，白色轎車就被員警攔下來。

現場圍觀的民眾拍手又歡呼，還有很多人，都朝同一個方向跑，就是想親眼看到，這名白車駕駛被員警攔查的過程，目擊民眾說：「全部的人都圍上來在看什麼，就在看這台賓士，它剛才催超大聲的，現在被警察攔下來，應該是會被開單。」

周圍全是圍觀的人，而駕駛尷尬站在員警旁邊接受攔查，民眾說事發在昨日晚上，南投服務區內當時有車聚活動，這輛白車在停車場內飆速，馬上就被攔下。

非當事民眾說：「我覺得滿危險的，因為行人其實都走在斑馬線，如果他車子開那麼快撞到行人，後果就會很嚴重。」警方雖然會定期到場取締超速，但事發當下，沒拍到白色轎車違規超速的證據。名間分隊小隊長劉明芳說：「發現疑似改裝車輛狀況已蒐證。」儘管員警沒有開罰單，但違規改裝的部分已經拍照請監理站舉發。

南投服務區，一直以來都是辦車聚的熱門地點，就連藝人王陽明、玖壹壹團員春風，都曾來這裡參加活動，人潮多也衍生出違規亂象，有人會直線飆速還有人在這大玩甩尾，警方說服務區內限速40公里，民眾不要故意超速或改裝，避免吃上罰單。

